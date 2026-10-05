García (PSOE) valora que Sánchez haya "ejercido su responsabilidad" convocando elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSOE, Javier García, en el 16 Congreso del PSOE - PSOE

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista de La Rioja, Javier García, ha valorado hoy que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, haya "ejercido su responsabilidad" y haya convocado elecciones para el 29 de noviembre.

García, en declaraciones a los medios de comunicación, ha considerado que Sánchez "ha leído bien el estado de ánimo de la gente, que no ha visto reflejado en el Congreso de los Diputados sus anhelos, en este caso, con un derecho fundamental como es el de la vivienda".

Para Sánchez, ahora mismo, y ante los próximo comicios, "la disyuntiva es democracia, derecho, reparto de la riqueza; o involución y retroceso en todo lo conseguido".

Con respecto a que una de las consignas de la manifestación que ayer, domingo 4 de octubre, recorrió Logroño fuera 'Gobierno progresista, cómplice rentista' ha dicho: "Comprendo y tengo toda la empatía con la gente que se ha visto defraudada en algunas de las políticas que ha podido hacer el Gobierno; pero es que, sencillamente, no es cierto que no se haya hecho nada en ocho años".

Así, ha dicho, "ha habido muchísimas decisiones que el Gobierno de España ha tomado en materia de vivienda" y, entre estas, ha destacado que se aprovó la Ley de Vivienda, "que en muchas zonas donde se ha puesto en marcha ha permitido sostener los precios del alquiler".

Ha sumado que "se han hecho las mayores inversiones de la historia de la democracia del Gobierno de España con transferencias a los gobiernos autonómicos, donde reside la competencia".

"Es decir", ha resaltado, "las competencias de vivienda residen en las comunidades autónomas y ahí es donde hay que poner también el foco". Ha sumado que el gobierno de Sánchez "ha intentado aprobar dos decretos".

Frente a esto, ha visto, "un Parlamento que no tiene una mayoría que refrenda la política de un gobierno que quiere mejorar los derechos de la ciudadanía, en este caso con el acceso a la vivienda, no puede continuar ni un minuto más".

"Y por eso creo que era lo que había que hacer, convocar elecciones e interpelar al voto de los ciudadanos para que elijan qué es lo que quieren, si un gobierno que siga trabajando por los derechos de la gente o una derecha que pueda alinearse con la ultraderecha y que ya sabemos lo que proponen porque lo votaron el otro de en las Cortes", ha señalado.

Para García, las movilizaciones se tienen que trasladar en las urnas porque es, ha visto, "el voto lo que realmente cambia las cosas". Por eso, se ha mostrado seguro de que "millones de ciudadanos de este país saben que lo que nos jugamos el 29 de noviembre".

Ese día, ha considerado, hay que elegir si queremos "una España en color que siga trabajando por la gente o una España en blanco y negro que vuelva a los peores años de nuestra historia".