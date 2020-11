García Turza califica de "día grande" para la UR las elecciones donde más de 5.000 personas eligen al Rector

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Universidad de La Rioja (UR), Javier García Turza, ha señalado que "es un día grande" para la institución, donde más de 5.000 personas "están llamadas a las urnas para elegir entre dos candidaturas, por lo que la posibilidad de que todo el mundo cumpla con sus derechos democráticos es para estar contentos".

En el proceso concurren Juan Carlos Ayala Calvo, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, y Julio Rubio García, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial - y actual rector-.

García Turza, en declaraciones a los medios de comunicación, ha indicado que la "universidad debe ser una institución en constante cambios, y esto lo pueden decidir personas nuevas que lleguen al Rectorado, o bien que las personas que han ocupado el cargo vengan con nuevas estrategias académicas, fruto de la experiencia".

Ha afirmado que la apertura de las mesas, a las 10,00 horas, "ha discurrido con total normalidad", y se mantendrán abiertas hasta las 19,00 horas, en diferentes edificios del campus. Ha destacado que ha sido un proceso electoral que "ha tardado muchos meses en producirse" debido a la pandemia del coronavirus.

Precisamente, para poder llevarlo a cabo, con las garantías necesarias en estos momentos, ha señalado que "pusimos en marcha un periodo de voto anticipado y para emitir el voto por correo" que "ha sido un éxito", ya que 669 personas lo han desarrollado por está fórmula, hasta el punto que en algunos de los sectores de la UR ha votado por este método el 50 por ciento de los llamados a urnas.

De los 5.059 integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad de La Rioja llamados a las urnas, en los días precedentes han ejercido su derecho al voto anticipado o por correo esas 669 personas, por lo que otras 4.363 distribuidas en los diferentes sectores podrán emitir su sufragio.

El horario de votaciones es 10,00 a las 19,00 horas en las diferentes mesas electorales distribuidas por el campus:

Edificio Rectorado

Sector IV (Personal de Administración y Servicios)

Edificio Politécnico

Sector I (Personal doctor con vinculación permanente)

Edificio Filología

Sector II (Personal docente e investigador no doctor o que siéndolo no tenga vinculación permanente)

Edificio Quintiliano

Sector III (Estudiantes)

La elección se realiza mediante sufragio universal entre los miembros de estos cuatro sectores de la comunidad universitaria. Los resultados se ponderan de acuerdo con el peso que el sistema otorga a cada uno de esos colectivos:

SECTOR I) PROFESORES DOCTORES CON VINCULACIÓN PERMANENTE A LA UNIVERSIDAD: Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria con título de Doctor, Profesores Titulares de Escuela Universitaria con título de Doctor, Profesores Contratados Doctores y Profesores Colaboradores con título de Doctor. PONDERACIÓN: 52 por ciento.

Llamados a las urnas: 237

SECTOR II) PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR NO DOCTOR O QUE SIÉNDOLO NO TENGA VINCULACIÓN PERMANENTE A LA UNIVERSIDAD: Personal docente e investigador no incluido en el Sector I, incluyéndose en el mismo al personal investigador en formación y perfeccionamiento. PONDERACIÓN: 14 por ciento.

Llamados a las urnas: 235

SECTOR III) ESTUDIANTES: Los alumnos matriculados en el curso en que se convocan las elecciones en cualquiera de los tres ciclos. PONDERACIÓN: 22%.

Llamados a las urnas: 4.320

SECTOR IV) PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: los funcionarios y el personal laboral de administración y servicios. PONDERACIÓN: 12%.

Llamados a las urnas: 267