Garde, al frente de la CRUE, plantea un calendario que recoja un aumento de financiación a la universidad pública

MADRID/TOLEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha ynuevo presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Julián Garde, se ha marcado como "objetivo prioritario" promover que se alcance el 1% de inversión del PIB en las universidades públicas en 2023.

"Es un mandato de la LOSU, queremos promover que se llegue a ese 1% en universidad pública de aquí a 2030, lo promoveremos a nivel estatal. Nos gustaría conseguir no solo la financiación sino un calendario de cómo va a evolucionar el incremento de financiación. Creo que es importante defender esa financiación pública y tener también un calendario", ha señalado este martes el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha en declaraciones a los medios tras ser elegido nuevo presidente de CRUE, en sustitución de Eva Alcón.

Garde ha defendido la universidad "como un elemento de cohesión territorial y de lucha contra la despoblación". Por ello, en su programa ha incluido medidas para luchar contra la despoblación, promoviendo que las universidades se encargue de la formación continua "de manera estructural" o "intentar flexibilizar las titulaciones".

"En este sentido hemos avanzado mucho desde las universidades españolas con el plan de microcredenciales", ha recordado el rector, destacando su apuesta por "flexibilizar las titulaciones pero siempre manteniendo la calidad", con el objetivo de luchar contra la despoblación.

El nuevo presidente de los rectores ha propuesto un plan de fortalecimiento institucional para las universidades públicas que "incluya infraestructuras, atracción de talento y que no sea algo coyuntural y sea algo sostenido en el tiempo para que sean competitivas".

Respecto al aumento de la vigilancia en algunas comunidades autónomas para evitar que se copie en los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), ha apostado por "intensificar" las medidas aunque ha precisado que el tema vinculado a las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial "requiere un abordaje más transversal desde la universidad".

Sobre el modelo de examen de Selectividad y si se va a trabajar para conseguir una prueba más homogénea, Garde ha reconocido que no sabe "si hay más margen" para conseguir homogeneizar más la PAU y ha defendido "buscar una solución objetiva".

En su primera intervención al frente de los rectores, también ha abordado la falta de participación de las universidades en la aprobación del Estatuto del Becario, acordado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos: "Desde las universidades no hemos tenido mucha información de este documento. Es importante conocer la opinión de todos los usuarios del sistema, es algo que debería reinar en todas las actuaciones que se hagan".

Por otro lado, ha mostrado su preocupación sobre el problema de residencia que tienen los estudiantes. "En muchas ciudades es el factor limitante para que una persona pueda estudiar. Nosotros hemos trabajado en ello desde CRUE y proponemos intentar conseguir o poner de acuerdo al Gobierno de españa, comunidades autónomas y universidades para la promoción de residencias universitarias con un precio social", ha apuntado.

"No es una competencia directa de las universidades pero lo queremos promover basado en un acuerdo firmado hace dos años entre el Ministerio de Vivienda, el Universidades y el de Economía. Me consta que hay universidades que ya están intentando promover la colaboración público-privada de residencias con un precio asequible", ha asegurado.

UN PROGRAMA ELECTORAL BASADO EN 8 EJES

El nuevo presidente ha sido elegido por la Asamblea General de la CRUE con un programa electoral en el que se determinan ocho ejes estratégicos con objetivos y líneas de acción definidas.

Así, propone afrontar el fortalecimiento de la comunidad universitaria; la financiación del sistema universitario; el papel de las universidades como pilar del sistema científico y como instrumentos de cohesión social y vertebración territorial; la adaptación de CRUE a la nueva realidad del sistema universitario español; la consolidación de una universidad española con mayor presencia e influencia en Europa y en el mundo; el liderazgo de las universidades en la transformación digital y en el uso ético, responsable y académico de la inteligencia artificial, y el posicionamiento de CRUE como voz reconocida, clara, proactiva e influyente en el debate público sobre Universidad, ciencia, conocimiento e innovación.

En esta nueva etapa, el Comité Permanente estará compuesto por el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva Blázquez, y la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Àngels Fitó Bertran, como vicepresidentes; la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea Pelayo; el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado Pachecho; la rectora de la Universitat Pompeu Fabra, Laia de Nadal Clanchet, y el rector de la Mondragon Uniberstsitatea, Vicente Atxa Uribe, se harán cargo de las vocalías.

Completan el Comité Permanente la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri, nueva delegada de la Presidencia para Políticas de Igualdad, y el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao Abad, que continuará como delegado de la Presidencia para la Ciencia Abierta.

FELICITACIONES DESDE EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado el nombramiento de Garde al frente del CRUE, elogiando el trabajo que ha venido realizando en la UCLM.

"No tengo ninguna duda de que tu labor será igual de fructífera que lo está siendo al frente de la UCLM, a la que has llevado a vivir uno de sus mejores momentos en sus 40 años de historia", ha declarado García-Page en su cuenta oficial en la red social X.

Previamente, el consejero de Educación, Amador Pastor, se ha mostrado convencido de que el rector "hará un muy buen papel en la armonización de opiniones, criterios y reivindicaciones de las universidades españolas, en un momento decisivo para los estudios superiores".

"Garde es el mejor de los representantes que pudiera tener la CRUE; ya lo teníamos como rector en la Universidad de Castilla-La Mancha, y tan solo le pido ganas de trabajar, que ya las ha demostrado sobradamente, lealtad y compromiso con el sistema universitario", ha concluido.