Garriga (Vox) califica de "auténtica tomadura de pelo" la huelga general por Palestina convocada para este miércoles

Sobre la polémica por la prohibición del uso del velo islámico en un IES de Logroño dice que "en España no va a haber una sola mujer bajo una cárcel de tela"

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha calificado de "auténtica tomadura de pelo" la huelga general en apoyo a Palestina, convocada por varios sindicatos a nivel nacional. "Unos sindicatos que viven del esfuerzo de españoles y que salen hoy a manifestarse no sabemos para qué parece, porque parece que aún no se han enterado de lo que se firmó hace poco en Egipto".

Garriga ha realizado estas declaraciones, acompañado del portavoz del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de La Rioja y presidente de VOX La Rioja, Ángel Alda, en su visita a Logroño.

"Es una auténtica vergüenza que los sindicatos y que algunos compren el relato de sindicatos y convoquen una huelga general cuando no han salido a la calle para denunciar el robo del Partido Socialista, o no han salido para criticar las políticas nefastas en materia de vivienda que han condenado una generación entera a no poder pagar un alquiler o a una familia acceder a una vivienda en propiedad".

Unos sindicatos, ha añadido el secretario general, que "no han sacado a la gente a la calle para denunciar la creciente inseguridad que estamos padeciendo provincia tras provincia, de Norte a Sur y de Este a Oeste, en toda España".

Garriga también ha criticado que los sindicatos "no salen para defender las verdaderas preocupaciones de la gente corriente, pero sí salen cuando Moncloa les dicta salir para, una vez más, levantar una cortina de humo y que no hablemos de que el Partido Socialista pagaba con el dinero de los españoles a las putas a las drogas y seguía robando a los españoles".

Para el secretario general de Vox "esto es lo que hay que denunciar hoy y por lo que todos los españoles tendríamos que estar en la calle para desalojar a este Gobierno corrupto y criminal".

VELO ISLÁMICO

Preguntado por la recogida de firmas, y entregadas a la Consejería de Educación, de una alumna del IES Sagasta de Logroño para que se permita acudir con el velo islámico al centro educativo, ha indicado que "esas más de 11.000 firmas se las entregue a Mohamed VI, al Gobierno de Marruecos o alguna nación islámica, porque aquí nosotros vamos a seguir denunciando que en España no va a haber una sola mujer bajo una cárcel de tela".

"Mientras Vox esté en el panorama político español no se va a permitir la islamización de nuestra tierra", ha añadido, para, a continuación, declara que "a quien no le guste, a quien no respete nuestra tradición y nuestra forma de vida, tiene todo el norte de África para irse o cualquier región extranjera".

"Aquí se respeta nuestra tradición, se respeta la igualdad entre hombre y mujer y no se va a destinar ni un puñetero euro para financiar la islamización de nuestra tierra", ha concluido Garriga.