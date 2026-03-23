La gastronomía y los vinos de Pau y del Béarn "toman" Logroño este viernes y sábado con "Que vuelven los franceses"

Gastronomía y vinos del sur de Francia "tomarán" Logroño este viernes y sábado - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La gastronomía, a través de cinco chefs que elaborarán tapas en vivo, y los vinos, incluidos los espumosos, de la ciudad de Pau en concreto y de la zona del Béarn en general, "tomarán" este viernes y sábado el centro de Logroño, con dos jornadas de actividades y catas en el Mercado de San Blas y un encuentro empresarial en el CCR.

Con "Que vuelven los franceses", más de 200 personas podrán degustar algunos de los principales productos de esta zona cercana del país vecino, mientras que en torno a medio centenar de empresas del entorno vinícola y gastronómico podrán establecer contactos para futuros negocios.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, junto al presidente de la Asociación de Hosteleros de La Laurel, Andrés Fernández, al gerente de la entidad, Ricardo Madorrán, y a la representante del Cluster Tourisme Béarn, Hélène Porte Laborde, ha presentado este lunes las actividades.

Estas jornadas, bajo el título 'Que vuelven los franceses' buscan estrechar lazos entre profesionales del sector, pero también acercar la gastronomía del país vecino al corazón de Logroño.

Esta cita, igual que ocurrió con el evento de ida, está organizada por la Asociación de Hosteleros de La Laurel, gracias al programa municipal de ayudas para la dinamización turística, y busca el hermanamiento de turismo enogastronómico entre dos territorios con una fuerte identidad gastronómica, La Rioja (Logroño) y el Béarn (Pau).

Sainz ha anunciado que "después de llevar lo mejor de nuestra calle Laurel y nuestros vinos a Pau a finales de enero, es el turno de recibir a los franceses y su gastronomía en nuestra ciudad", en dos "espacios emblemáticos del centro de la ciudad como son el Mercado de San Blas y el Centro de la Cultura del Rioja".

El edil ha remarcado que "estos enclaves son un símbolo de Logroño y el epicentro de nuestra gastronomía, con la cercanía de lo local y la importancia del producto kilómetro cero, maridado siempre con la amabilidad y el cariño de las gentes de nuestra ciudad, algo muy nuestro".

"ESTRECHAR LAZOS" ENTRE PROFESIONALES GASTRONÓMICOS Y VITIVINÍCOLAS.

Entre los objetivos de este hermanamiento, el edil municipal ha destacado la importancia de "estrechar lazos entre los profesionales del sector del vino y la gastronomía de ambas regiones".

Para ello, "el Centro de la Cultura del Rioja acoge un encuentro entre agentes económicos del mundo del vino, el turismo, la agroalimentación y empresas auxiliares". La cita tendrá lugar el viernes 27 de marzo por la mañana y será una cata y demostración culinaria como preludio de un espacio de networking".

Durante el encuentro estarán presentes distintas oficinas y agencias turísticas, empresas de actividades y ocio, así como viticultores galos, en concreto, hay 14 empresas francesas -algunas de ellas, asociaciones que agrupan a varios negocios- y en torno a una treintena de riojanas.

Este encuentro está concebido como un espacio de relación directa donde profesionales riojanos podrán conocer de primera mano la oferta del Béarn, catar sus vinos y establecer contactos comerciales y colaboraciones futuras.

Sainz ha destacado que "el objetivo es el de generar un puente real entre ambos territorios y abrir la puerta a nuevas relaciones comerciales, turísticas y culturales entre Francia y La Rioja".

EL PÚBLICO GENERAL SE DA CITA EN LA PLAZA DE ABASTOS.

El concejal ha anunciado también que el Mercado de San Blas se convertirá en la cuna de la gastronomía francesa y "será la sede de un espacio abierto en el que degustar vinos y productos del país vecino".

Como ha detallado Miguel Sainz, "los días 27 y 28 de marzo, en la Plaza de Abastos se podrán adquirir tickets por importe de 19 euros que incluyen tres raciones de cocina francesa y dos vinos y espumosos para degustar allí mismo, junto con una copa", con acceso al recinto es libre y gratuito".

Durante la tarde del viernes 27 y todo el sábado 28 de marzo en el Mercado de San Blas habrá también catas dirigidas, degustaciones, venta de productos artesanales y típicos franceses, así como música de manera ininterrumpida. El horario del viernes 27 será de 17 a 22 horas y el sábado 28 de marzo de 10 a 22 horas.

El Mercado de San Blas es sin duda uno de los grandes epicentros no solo de la gastronomía y el producto local, sino de la vida social y la identidad de nuestra ciudad, con una experiencia de compra que va mucho más allá de llenar la cesta. Se trata de una compra con calma y con alma.

LOGROÑO, DESTINO GASTRONÓMICO Y TURÍSTICO.

La Rioja y, Logroño en particular, trabajan arduamente para mantener nuestra gastronomía y nuestra cultura como un referente a nivel mundial, y perpetuar los estándares de calidad de los que son sinónimo nuestros caldos y nuestra cocina.

Las actividades de este fin de semana mantienen esta línea y buscan ir más allá, generando puentes y atrayendo prescriptores y agentes culturales que puedan dar cuenta de la calidad del producto, sin dejar de lado el ciudadano de a pie.