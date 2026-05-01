"Gira En Plazas" Arranca Este Fin De Semana En Villoslada De Cameros, San Asensio Y Cervera De Río Alhama - CENCERRO PRODUCCIONES

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La música volverá a sonar en el mes de mayo en las plazas de seis localidades riojanas gracias a "Gira en Plazas", el proyecto de Cencerro Producciones con la colaboración del Gobierno de La Rioja.

Tras un proceso de votación popular que ha superado todas las expectativas, con casi 10.000 votos recibidos, ya se conocen los municipios y artistas que formarán parte de la programación de esta segunda edición.

El pistoletazo de salida será este mismo viernes, a las 19,30 horas con la actuación de Cristina Len en la plaza de Villoslada de Cameros.

A partir de ahí, seis localidades riojanas acogerán conciertos gratuitos al aire libre, convirtiendo sus plazas en espacios de encuentro cultural abiertos a todos los públicos.

La programación, en concreto, será:

1 de mayo: en Villoslada de Cameros, con Cristina Len, a las 19,30 horas.

2 de mayo: en San Asensio, con Ombligo, a las 19,30 horas.

3 de mayo: en Cervera del Río Alhama, con Marisa Valle Roso, a las 13 horas.

8 de mayo: en La Villa de Ocón, con El Naan, a las 19,30 horas.

9 de mayo: en Daroca de Rioja, con Hermanos Cubero, a las 19,30 horas.

10 de mayo: en Ribafrecha, con Isla Kume, a las 13 horas.

En total, seis conciertos que transformarán las plazas de estos pueblos en escenarios de encuentro cultural, acercando propuestas musicales de calidad al medio rural y reforzando la vida comunitaria.

En su primera edición, el proyecto visitó cuatro municipios -Leiva, El Rasillo de Cameros, Préjano y Nalda- y reunió a artistas como Casapalma, Caamaño & Ameixeiras, Vivace y El Nido, convirtiendo las plazas en espacios vivos de cultura y encuentro intergeneracional.

UN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

La respuesta del público ha sido masiva, con cerca de 10.000 votos emitidos en la plataforma online para decidir tanto los pueblos como los artistas de la gira.

Esta alta implicación ciudadana confirma la necesidad de propuestas culturales en el entorno rural y el interés de la comunidad en formar parte activa de ellas.

El proyecto busca revitalizar las plazas como espacios de vida cultural, contribuyendo a la cohesión social y luchando contra la despoblación.

Con esta gira, Cencerro Producciones refuerza su compromiso con el territorio y su gente, conectando patrimonio, tradición y nuevas propuestas artísticas.