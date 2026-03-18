Gobierno acuerda con CSIF, UGT y CCOO la nueva orden que regulará la bolsa de funcionarios interinos de Justicia

Archivo - Vista de la fachada del Palacio de Justicia - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Justicia e Interior de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha alcanzado un acuerdo con las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO de La Rioja para aprobar la nueva orden reguladora de la selección, formación, nombramiento y cese del personal funcionario interino al servicio de la Administración de Justicia en La Rioja.

El acuerdo fue suscrito ayer, martes 17 de marzo, en el marco de la Mesa Sectorial de Justicia. La nueva orden establece el procedimiento que regirá la composición y convocatoria de la bolsa de funcionarios interinos de los cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia dependientes orgánicamente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, un instrumento esencial para garantizar el funcionamiento ordinario de juzgados y servicios judiciales cuando resulta necesario cubrir puestos con carácter temporal.

El texto introduce novedades relevantes para reforzar la objetividad, la cualificación y la eficacia de este sistema. Así, la nueva regulación otorgará mayor peso a los buenos resultados obtenidos en los últimos procesos selectivos, con hasta 55 puntos; valorará también la experiencia previa, con hasta 30 puntos; la titulación académica, con hasta 10 puntos; y los conocimientos ofimáticos, con hasta 5 puntos.

Además, la orden incorpora un periodo de prácticas de dos meses para aquellas personas interinas que carezcan de experiencia previa o que deban desempeñar funciones en un destino o en un orden jurisdiccional distinto. Durante ese período contarán con tutorización y formación específica en las aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño de su puesto, con el objetivo de facilitar una incorporación más segura y eficaz al servicio.

Con este acuerdo, el Ejecutivo riojano da un paso más para dotar a la Administración de Justicia de bolsas de personal mejor preparadas, conectadas con los principios de igualdad, mérito y capacidad, y adaptadas a las necesidades reales del servicio público. La nueva orden busca, al mismo tiempo, favorecer una cobertura más ágil de vacantes y sustituciones, mejorar el control de la temporalidad y reforzar la calidad de la atención que se presta a la ciudadanía.

Este acuerdo aporta estabilidad, seguridad y consenso a un ámbito especialmente sensible para el buen funcionamiento del servicio público de Justicia.

De este modo, el Gobierno de La Rioja sigue avanzando en la mejora de los medios personales de la Administración de Justicia desde el diálogo con los representantes de los trabajadores y con el objetivo de ofrecer un servicio cada vez más moderno, eficaz y cercano a la ciudadanía.

Este avance se enmarca, además, en el proceso de modernización de la Administración de Justicia que está desarrollando el Gobierno de La Rioja. Durante 2025 se implantaron los Tribunales de Instancia en Haro y Calahorra y, a finales de ese mismo año, culminó la puesta en marcha de la nueva estructura judicial en Logroño, dentro del despliegue de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

En ese contexto de transformación organizativa, la mejora de la regulación de las bolsas de interinos refuerza la capacidad de respuesta del sistema y contribuye a consolidar una Justicia más eficiente, especializada y próxima. Tras la firma del acuerdo, el Gobierno de La Rioja continuará ahora con la tramitación de la nueva orden y recabará los informes preceptivos para su aprobación definitiva.