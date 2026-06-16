El Gobierno afirma que "se están cumpliendo" los objetivos con la potenciación del aeropuerto riojano

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LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha afirmado que "se están cumpliendo" los objetivos que se marcó el Ejecutivo regional de potenciación del aeropuerto de Logroño-Agoncillo- al que esperan que próximamente se pueda unir la denominación de La Rioja-, ya que se está alcanzando una cifra de viajeros "antes nunca conocida".

Ha sido a una pregunta planteada por los periodistas, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, con motivo del inicio de los vuelos a Canarias, por parte de la aerolínea 'Binter', que "va a permitir que turistas de Canarias se acerquen hasta La Rioja", ha añadido.

"El Gobierno de La Rioja tiene una confianza muy grande en el aeropuerto como una de las potencialidades de nuestro crecimiento turístico y el crecimiento económico de nuestra región en la medida que permite potenciar sectores económicos", ha destacado Domínguez.

El portavoz del Ejecutivo riojano ha indicado que "creemos en este potencial y eso lo está demostrando la afluencia de pasajeros que está teniendo ahora mismo el aeropuerto, que está en cifras que no se conocían históricamente en esta comunidad autónoma, con líneas abiertas a Canarias, pero también a Barcelona, a Madrid y en verano también a determinados destinos de carácter más estacional".

Todo ello, "nos ayuda a entender que efectivamente este proyecto del Gobierno de La Rioja para potenciar y mejorar el funcionamiento del aeropuerto, es positivo y va a ayudar al crecimiento turístico y los sectores económicos de nuestra comunidad autónoma", ha concluido Domínguez.