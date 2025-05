Gobierno y Ayuntamiento lideran proyecto con otras 4 CCAA para "agilizar procesos y mejorar servicios" para el ciudadano

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño lideran un proyecto de cooperación interterritorial, junto a otras cuatro comunidades autónomas -Navarra, Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha-, denominado 'Gemelos Digitales' que busca "agilizar y modernizar procesos para mejorar los servicios al ciudadano".

Precisamente, esta mañana el presidente del Ejecutivo riojano, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, han comparecido ante los medios de comunicación, antes de dar a conocer la iniciativa, que se ha presentado en el Centro Tecnológico de La Rioja.

Capellán ha destacado que el proyecto "engloba la acción cooperativa de cinco comunidades autónomas, lideradas por La Rioja, que gracias a lo que en inglés se denomina 'Digital Twins', significa que somos capaces de replicar como un gemelo, de manera exacta, con toda precisión y de manera virtual, los procesos y los sistemas de la vida real".

"Esto es un ámbito absolutamente novedoso, donde los desarrollos de la IA y las tecnologías nos permiten ensayar, como un banco de pruebas, decisiones, comportamientos y nuevas prácticas que redundan al final en la mejora y en la eficiencia de la prestación de los servicios a los ciudadanos", ha añadido.

Capellán ha destacado que "permite, en este caso, al Gobierno d de La Rioja y al Ayuntamiento de Logroño, colaborar para que en muchos de los ámbitos de nuestra gestión podamos dar esa mejora, agilizar los procesos, ser más eficientes y, al final, como siempre, redundar en modernizar y mejorar los servicios que la Administración presta a los ciudadanos".

Ha explicado que "se están desarrollando modelos pilotos que luego, si son eficientes, se podrán no solo implementar aquí, en la Administración local y autonómica, sino también extrapolarse al resto de territorios".

En este sentido, el presidente riojano ha puesto en valor que "estamos colaborando con otras cuatro comunidades autónomas, colaborando con Navarra, con Castilla-La Mancha, con Galicia y con Extremadura, para, de esta manera, compartir conocimientos, seguir con los ensayos, porque al final es algo que afecta incluso a todo el territorio".

Ha apuntado que viene financiado "no solo con fondos Next Generation, sino dentro del ámbito digital del Gobierno de España, para que, al final, los territorios acaben incorporando todas estas soluciones novedosas". "Son 23,7 millones de euros, de los cuales a La Rioja, como coordinadora del proyecto, le corresponden, junto con el Ayuntamiento de Logroño, siete millones de euros".

CUATRO PROYECTOS PILOTOS

Ha explicado que se van a desarrollar cuatro proyectos piloto de estos gemelos digitales, en ámbitos que van a entender enseguida lo trascendentales o importantes que pueden ser para la vida real de los ciudadanos".

En primer lugar, "hay un gemelo digital en todo el ámbito del riego y las zonas verdes", que "trata de, con esas capacidades, mejorar todos los espacios verdes que tan vitales son para todas las localidades, para todas las regiones".

El segundo tiene que ver con la gestión tributaria, que "es una de las gestiones habituales de tasas e impuestos que todas las administraciones tenemos al ciudadano, y que con estos modelos de gestión digital nos va a permitir, como el resto de procesos, simplificarlos, hacerlos más ágiles y tomar decisiones sabiendo cuál va a ser el resultado final".

Un tercero es el de las imágenes, "es decir, todo lo que hoy día se puede también con visionado artificial, con cámaras, con la inteligencia artificial, que es capaz luego de trasladar flujos de personas, flujos de vehículos, movilidad en las ciudades".

El último, es un "gemelo documental, para que también todos los datos que a veces están desestructurados por la administración puedan ser incorporados, puedan ser entrenados, y lo que hace la inteligencia artificial generativa, los algoritmos de la IA aplicados a estos modelos, es que podamos, lo que siempre se nos reclama, que la administración pueda prestar de una manera automatizada muchos procesos, muchas cuestiones que al final agilizan, son más rápidos y simplifican de cara al ciudadano".

"SERVIR MEJOR A LOS VECINOS"

Por su parte, Escobar ha destacado la "voluntad compartida de colaborar en torno a algo que pueda ser tan aparente como es el proceso de digitalización, el proceso tecnológico, pero que va a transformar claramente la manera en que dos administraciones, como es la Comunidad Autónoma y el propio Ayuntamiento, servimos mejor y más eficazmente a nuestros vecinos".

El alcalde de Logroño ha indicado que "todo lo que no se digitalice, todos los servicios públicos que no avancen en lo que es la incorporación del dato, de la inteligencia artificial, de la simplificación de procesos, evidentemente, es retroceder".

Como ejemplo ha puesto Escobar el área de jardinería, en el que "toda la superficie verde de Logroño pueda ser regada más eficazmente, más eficientemente" todo ello "a través de la estrategia de circularidad que venimos aplicando en Logroño, ahorrar el agua de lluvia, aprovechar mejor el agua de lluvia y reaprovecharla constantemente".

En movilidad, el alcalde ha citado que "somos una ciudad que está en un proceso permanentemente en cambio", por lo que "se trata de que esa movilidad se convierta en ventaja para nuestros vecinos, para el transporte público, para la bicicleta, para cualquier usuario, necesitamos experimentarnos, experimentar", si bien "no podemos experimentar en la vida real, tenemos que experimentar, precisamente, a través de estos escenarios digitales que nos muestran, para que, si hay errores, no los llevemos, no los repliquemos, sino que repliquemos lo que realmente sea exitoso".

En materia de simplificación administrativa, ha indicado que "con esa Ley de simplificación administrativa, más estos procesos de digitalización y de réplica digital, acortaremos los tiempos de respuesta en la administración".