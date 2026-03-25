El Gobierno de Capellán "continúa con su plan para desmantelar el hospital de Calahorra", afirma el PSOE

El diputado regional Miguel González de Legarra y el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el ayuntamiento de Calahorra, Esteban Martínez, en comparecencia de prensa - PSOE

LOGROÑO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional, Miguel González de Legarra, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calahorra, Esteban Martínez, se han referido a la situación del hospital. González de Legarra ha asegurado que el Gobierno de Capellán "continúa con el plan trazado para desmantelar el hospital de Calahorra, algo que llevamos denunciando desde el PSOE desde hace tiempo".

González de Legarra ha recordado que el Ejecutivo del PP "ha quitado recursos inicialmente presupuestamos para este hospital, fundamentalmente para personal". A la vez, "incrementaron de 90.000 a 380.000 euros la partida para conciertos con la sanidad privada, lo que supone un incremento del 322%". Es decir, "mientras se recorta el dinero para contratar personal, se multiplica el dinero destinado a conciertos de este hospital con la privada".

El diputado regional ha criticado que este dinero para concertar con estas empresas privadas "sale del capítulo de inversiones; de mantenimiento, de renovación de edificios, maquinaria o equipamiento". Miguel González de Legarra ha señalado que todo esto "no es casual, es una manera de actuar que responde a un plan perfectamente planificado y ejecutado".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Esteban Martínez, ha señalado que "frente a la estrategia planificada de desmantelamiento del hospital de Calahorra que está desplegando el PP, desde el Partido Socialista vamos a solicitar al pleno de marzo en el Ayuntamiento que se modifique y que se amplíe la declaración del hospital como centro de difícil cobertura".

Martínez ha recordado que "si se aplican recortes, si se descabeza el hospital, se elimina su autonomía y se prescinde de las personas que conocen su funcionamiento y lo llevaron a que fuese reconocido y premiado en múltiples ocasiones como uno de los mejores hospitales comarcales, la consecuencia es que las personas se van". Y la ciudadanía de La Rioja Baja "no merecemos menos que ningún otro ciudadano riojano, y este hospital no se puede convertir en un centro de especialidades".