El Gobierno culmina las obras de mejora del castillo de Clavijo para reforzar su conservación y mejorar su accesibilidad

LOGROÑO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha visitado esta mañana el castillo de Clavijo tras la finalización de las obras de restauración y mejora del espacio norte del recinto, financiadas por el Gobierno de La Rioja, con el objetivo de reforzar su conservación, seguridad y puesta en valor.

En la visita han participado también el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el alcalde de Clavijo, Pedro Muro. Durante la visita, el consejero ha subrayado que "nos encontramos ante uno de los símbolos más reconocibles de La Rioja, cuya silueta forma parte de la memoria colectiva de los riojanos".

Pérez Pastor ha explicado que la intervención ha sido "una obra ambiciosa y necesaria", centrada en la consolidación de paramentos, la reintegración de volúmenes, la adecuación de accesos y la mejora de la iluminación, y ha recordado que se trata de "un castillo del siglo IX, de origen árabe, enclavado en la roca, que había acusado el paso de los siglos, la climatología y la acción humana".

El consejero ha destacado que la actuación, que ha superado los 330.000 euros, permite "poner en condiciones este castillo para que pueda ser visitable con las debidas garantías de seguridad", pese a las dificultades presupuestarias, administrativas y técnicas que ha conllevado intervenir en un bien patrimonial con más de 1.100 años de historia y en un enclave de especial complejidad. Asimismo, ha señalado que el Gobierno de La Rioja seguirá atento a sus necesidades, dado que "por su cercanía a la capital y por su valor histórico y paisajístico, es un lugar extraordinario para proyectar una buena imagen de nuestra historia y de nuestro territorio".

"REVULSIVO PARA EL MUNICIPIO"

Por su parte, el alcalde de Clavijo, Pedro Muro, ha mostrado su satisfacción por la finalización de unas obras que ha calificado de "muy complejas técnicamente por el lugar en el que se encuentra enclavado el castillo". Muro ha destacado que la reapertura del recinto supondrá "un revulsivo para el municipio", que tradicionalmente ha recibido numerosas visitas, y ha subrayado que el castillo es "uno de los grandes símbolos de La Rioja, cuya historia y leyenda trascienden nuestras fronteras".

El alcalde ha recordado que el castillo, propiedad pública desde la década de 1970, requería una intervención que permitiera garantizar su acceso en condiciones de seguridad, y ha agradecido la implicación de la Consejería de Cultura y del equipo técnico que ha hecho posible la ejecución del proyecto, tras superar distintas dificultades técnicas y administrativas. "Hoy es un día muy importante para Clavijo", ha concluido.

INTERVENCIÓN

La intervención se ha centrado, fundamentalmente, en los accesos, recorridos y elementos constructivos más deteriorados del espacio norte del castillo. En concreto, se ha adecuado el tramo del camino que va desde el núcleo urbano hasta el inicio de las escaleras, se han restaurado los peldaños de entrada al recinto y se ha habilitado una nueva escalera que conduce al área habitacional situada al norte.

Asimismo, se han llevado a cabo trabajos de consolidación de la cabeza de los muros de la torre del homenaje, de los merlones y de los lienzos de muralla y torreones, y se han repasado los tensores de protección existentes. La actuación se ha completado, en última instancia, con la revisión de la iluminación ornamental y la sustitución de las luminarias por otras más eficientes con tecnología led.

La fortaleza de Clavijo se asienta sobre una masa rocosa de grandes dimensiones, en un acantilado situado junto al monte Laturce, entre los valles del Iregua y del Leza. Se trata de un castillo roquero de origen árabe, adscrito a la tipología Hisn, cuya construcción se puede datar a comienzos del siglo IX. El castillo es Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento desde 1931.

Con esta actuación, el Ejecutivo regional refuerza su política de conservación y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico y contribuye a consolidar el castillo de Clavijo como un recurso cultural y turístico de referencia en el entorno del valle del Iregua.