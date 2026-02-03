El Gobierno destaca que la tasa de paro en La Rioja es 2,39 por ciento menos que la media nacional

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, informa de los datos relativos al mercado de trabajo durante el pasado mes de enero en La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, ha analizado hoy, día 3, los datos del mercado de trabajo en La Rioja durante el pasado mes de enero, publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que han registrado en nuestra Comunidad un total de 12.454 personas inscritas como demandantes de empleo, lo que supone un aumento respecto al pasado mes de diciembre del 1,14 por ciento, con 140 parados más. Estas cifras reflejan "una dinámica normal de un mes de enero, con una tendencia al alza que coincide con la finalización de la campaña de Navidad", ha explicado Salinas.

No obstante, este último mes de enero es el segundo de toda la serie histórica en el que menos ha aumentado el paro, tras el año 2010 (+109). Salinas también ha destacado que "nos encontramos con el mejor dato de un mes de enero desde el año 2008". Así, la tasa de desempleo (7,39 por ciento) se sitúa 2,39 puntos por debajo de la media nacional (9,78 por ciento).

Además, se posiciona 0,3 puntos por debajo de la de tasa enero de 2025 en La Rioja (7,68 por ciento) y 0,03 puntos superior a la registrada el pasado mes de diciembre (7,35 por ciento).

Por sexos, la directora general de Empleo ha recalcado "que continúa la tendencia de descenso anual en el paro registrado en mujeres a un ritmo mayor que el masculino", con 238 desempleadas menos que en enero de 2025 (-3,10 por ciento); mientras que el desempleo entre los hombres ha subido en el último año en 15 personas (0,30 por ciento).

La tasa de paro masculina en La Rioja (5,72 por ciento) es la tercera más baja del país, por debajo de Baleares (3,44 por ciento) y Aragón (5,25 por ciento) y se sitúa 1,65 puntos por debajo de la media nacional (7,37 por ciento). Por su parte, la tasa de paro femenina (9,19 por ciento) también se sitúa como la tercera más baja del país, por debajo de Baleares (5,08 por ciento) y Madrid (8,7 por ciento) y 3,29 puntos por debajo de la media nacional (12,47 por ciento).

Por sectores económicos, en el último año el desempleo ha descendido en Construcción (-66) y Agricultura (-61), mientras que se ha incrementado en Servicios (+8), Industria (+11) y entre el colectivo de personas sin empleo anterior (-115).

Respecto al pasado mes de diciembre, el paro desciende entre las personas sin empleo anterior (-15) y Agricultura (-13); se mantiene en Construcción e Industria (con un desempleado más) y sube en Servicios (+167), debido principalmente a la finalización de la campaña de Navidad. Respecto al rango de edad, la evolución del desempleo registrado en el último año ha disminuido en todos los grupos, principalmente entre las personas entre 30 y 44 años (-115); seguido de los de 45 años y mayores (-70) y de los menores de 30 años (-38).

En comparación con el pasado mes de diciembre, el paro ha aumentado en 42 personas con edades comprendidas entre los 30 y 44 años; en 45 personas entre los menores de 30 años y en 53 con 45 años o más edad.

EL MAYOR NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN MES DE ENERO

En relación a la Seguridad Social, Salinas ha informado de que el pasado mes de enero se contabilizaron en La Rioja una media de 140.650 afiliados, de los que 116.400 corresponden al régimen general y 24.250 al especial de autónomos. Salinas ha destacado que "se trata de la mayor cifra de afiliados en un mes de enero desde el año 2004". Respecto al año anterior, La Rioja ha aumentado en 1.849 personas los afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un incremento del 1,33 por ciento.

En el último mes la afiliación ha descendido un 0,9 por ciento (-1.275), a un ritmo inferior a la media del país (-1,24 por ciento). Por otra parte, el número de contratos registrados el pasado mes enero ha sido de 7.382, lo que supone un incremento de 131 contratos (1,81 por ciento) respecto al mes anterior (7.251). En comparación con el año pasado, se ha producido un aumento de 46 contratos (0,63 por ciento).

Del total de los 7.382 contratos registrados en enero, 2.518 tienen carácter indefinido y 4.864 son de carácter temporal. Respecto al mes pasado, el número de contratos indefinidos ha aumentado en 517 (25,84 por ciento) y en el último año se han firmado 227 menos (-8,27 por ciento). Los temporales han aumentado en el último año en 273 (5,95 por ciento), mientras que en el último mes han descendido en 386 (-7,35 por ciento). Por sectores, el mayor número de contratos formalizados el pasado mes de enero se ha producido en el sector de Servicios (4.480), seguido de Industria (1.805), Agricultura (793) y Construcción (304).