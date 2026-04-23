El Gobierno destina 2,3 millones de euros a La Rioja para diferentes intervenciones

LOGROÑO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno destina 2,3 millones de euros a La Rioja, del reparto territorial acordado en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del crédito por 226.472.660 euros para financiar intervenciones de desarrollo rural, distintas actuaciones en materia de competitividad y calidad de la producción y de los mercados agrarios, el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) de Canarias y los programas escolares para el fomento del consumo de frutas y hortalizas y leche.

DESARROLLO RURAL

El crédito principal, 158.225.557 euros corresponde a la aportación estatal para acciones de desarrollo rural de las comunidades autónomas contenidas en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027. De esta partida, a La Rioja le corresponden 2 millones de euros.

Este plan contempla medidas de apoyo de diferente naturaleza, orientadas a mejorar la competitividad del sector agroalimentario, asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción frente al clima y a alcanzar un desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales. Estas medidas se financian con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y las contribuciones de la Administración General del Estado y de las propias comunidades autónomas.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Ha acordado también la distribución territorial de cinco créditos por valor de 30.232.644,62 para la financiación de diversas líneas de actuación en materia de calidad y competitividad de las producciones y los mercados. El principal montante, 21 millones de euros, corresponde al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) de Canarias.

Fomento de la apicultura. Dentro del programa de Competitividad y Calidad de la Producción y los Mercados, se ha autorizado un crédito por valor de 4,58 millones de euros para la línea de fomento de la apicultura. A La Rioja se destinan más de 42.500 euros.

Para el reparto de esta cantidad se ha tenido en consideración el número de colmenas inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) y, entre otras cuestiones, se financiará el programa oficial de vigilancia de agresiones y enfermedades en esta especie, particularmente de la varroosis.

Calidad de las variedades vegetales y certificación de materiales de reproducción. Con un crédito de 1,75 millones de euros, esta línea apoya la ejecución de ensayos que permiten la evaluación agronómica de las nuevas variedades vegetales y el mantenimiento del sistema de certificación, mediante el control de la calidad y sanidad de semillas y plantas de vivero.

Fomento de las razas autóctonas españolas. Así mismo, se ha autorizado un crédito dirigido al fomento de las razas autóctonas españolas que asciende a 1,45 millones de euros, de los cuales, 16.666 euros son para La Rioja. Con esta línea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación da apoyo a las asociaciones de criadores de razas autóctonas reconocidas por las comunidades autónomas para la gestión de los libros genealógicos y el desarrollo de actividades relacionadas con los programas de mejora y de bancos de germoplasma.

Control del rendimiento lechero. Dentro de esta misma línea de ordenación y fomento de la mejora ganadera y conservación de la biodiversidad, se consigna un crédito de otros 1,45 millones de euros para el control oficial del rendimiento lechero (1.405 euros corresponden a La Rioja). Con este crédito se dará apoyo a la evaluación genética de las especies bovina, ovina y caprina y a la mejora de la competitividad de las explotaciones.

PROGRAMAS ESCOLARES DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y LECHE

La Conferencia Sectorial ha acordado también la distribución territorial de los fondos asignados por la Unión Europea a España para los programas escolares de frutas y hortalizas y de leche, que tienen como objetivo fomentar el consumo de estos productos entre la población infantil e inculcar hábitos alimentarios saludables como medio de lucha contra la obesidad.

El acuerdo incluye la distribución de los fondos de ambos programas correspondientes al curso 2026/2027, con un total de 13,4 millones de euros para el de frutas y hortalizas (86.538 euros para La Rioja); y algo más de seis millones de euros para el de leche.

Además, se realiza una reasignación de fondos correspondientes al curso actual, 2025/2026, por montantes totales de 13,2 millones de euros para el programa de frutas y hortalizas ( 104.155 euros para La Rioja); y 5,3 millones de euros para el de leche.

CONSEJO CONSULTIVO

En el Consejo Consultivo de Política Agrícola Común para Asuntos Comunitarios, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que en las próximas semanas se convocarán los distintos grupos de trabajo entre el ministerio y las comunidades autónomas para explorar los contenidos que deberá tener el plan nacional para la aplicación de la Política Agraria Común (PA) a partir de 2028, una vez que las instituciones europeas lleguen a un acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual.

El ministro ha explicado que el Gobierno y las comunidades autónomas mantienen una oposición común a la estructura y dotación presupuestaria de la propuesta inicial de la Comisión Europea sobre la futura PAC, pero que resulta conveniente empezar ya el debate y la fijación de posiciones en el ámbito nacional, porque una vez que se apruebe el Marco Financiero Plurianual todo el proceso de acelerará.