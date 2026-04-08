El Gobierno distinguirá el 9 de junio a Urbano Espinosa como Riojano Ilustre y a la AREF como Medalla de La Rioja

Archivo - Urbano Espinosa (a la derecha) junto al director general de Cultura, Roberto Iturriaga- GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

LOGROÑO, 8 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de La Rioja otorgará la Medalla de Riojano Ilustre -el próximo 9 de junio, Día de La Rioja, en San Millán de la Cogolla- a Urbano Espinosa, "el rostro más visible" del nacimiento del campus de la Universidad de La Rioja siendo su primer rector desde 1994 hasta 2001 y, entre otras muchas funciones, también es director de la revista 'Belezos'.

Por su parte, el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha anunciado también que la Medalla de La Rioja recaerá en la Asociación Riojana de la Empresa Familiar "por la defensa de los valores singulares de estas empresas y su especial compromiso con nuestra ccaa". La Asociación está presidida en la actualidad por Carlota González.

Estas dos distinciones se han acordado este miércoles, 8 de abril, por Consejo de Gobierno.

RIOJANO ILUSTRE

El título de Riojano Ilustre es la más alta distinción personal que concede la Comunidad a quien haya destacado por sus méritos relevantes, por su trabajo y aportaciones culturales, científicas, sociales, políticas o económicas.

El decreto por el que se hará entrega esta distinción de 2026 a Urbano Espinosa (El Rasillo de Cameros, 1945), catedrático de Historia Antigua de la Universidad de La Rioja (UR) desde 1994 hasta su jubilación en 2016 y primer rector electo de la UR, cargo que desempeñó desde 1994 a 2001, destaca del camerano que se trata de un referente de primer orden en el desarrollo de la cultura, la investigación y la educación en esta región en las últimas décadas.

En la actualidad, Espinosa es director de Belezos, revista de cultura popular y tradiciones de La Rioja, editada por el Instituto de Estudios Riojanos (IER).

Urbano Espinosa, tras ampliar su formación en universidades alemanas y francesas y de ejercer como profesor en la Universidad Complutense de Madrid de 1978 a 1989, fue el rostro más visible del nacimiento del campus universitario riojano.

En este sentido, el Ejecutivo reconoce con este galardón a la persona que pilotó los ilusionantes primeros pasos de una universidad que respondía a una demanda social y que contribuyó desde la educación superior pública a promover la igualdad de oportunidades para muchas generaciones de jóvenes riojanos.

Este reconocimiento se suma ahora a una larga nómina en la que destacan la Insignia de San Bernabé en 2021 por su contribución al estudio de la Historia Antigua de Logroño; así como las Medallas de Honor de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de La Rioja.

MEDALLA DE LA RIOJA

Por su parte, la Medalla de La Rioja es el grado máximo de galardones que otorga el Gobierno regional para premiar a instituciones y colectivos que por sus actividades hayan favorecido de modo notable los intereses públicos regionales.

En este sentido, el decreto por el que se concede la distinción a la AREF subraya la trayectoria de esta entidad que representa al 75% del tejido empresarial de nuestra comunidad autónoma y que celebra en 2026 su trigésimo aniversario.

De la entidad, presidida en la actualidad por Carlota González, el Ejecutivo resalta su defensa de los valores singulares que caracterizan a las empresas familiares, firmas con una larga trayectoria histórica y un especial compromiso con La Rioja, que contribuyen de manera decisiva al desarrollo socioeconómico de esta región, con la creación de empleo y riqueza.

Esta asociación, además de representar de manera activa los intereses de las empresas familiares ante las distintas instituciones, asesora a estas firmas y a sus directivos en el desarrollo de buenas prácticas de gestión, la innovación, la formación o en el fomento del relevo intergeneracional.

Del mismo modo, el Gobierno de La Rioja recuerda que esta asociación sin ánimo de lucro colabora con la Universidad de La Rioja impulsando desde 2012 la Cátedra de Empresa Familiar, una exitosa colaboración que busca el fortalecimiento del tejido empresarial familiar en La Rioja, proporcionando herramientas y conocimientos que permiten mejorar sus oportunidades de desarrollo.