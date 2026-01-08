El Gobierno financia el 85 % del coste de las obras de reparación de la red de abastecimiento de Villaseca de Rioja

El consejero de Política Local, Daniel Osés, junto al director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, y a la alcaldesa pedánea de Villaseca de Rioja, Berta Valgañón, visita una actuación del Gobierno riojano - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, junto al director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, ha informado del convenio de colaboración suscrito con la alcaldesa pedánea de la entidad local menor de Villaseca de Rioja, Berta Valgañón, por el que el Gobierno de La Rioja ha financiado el 85 por ciento del presupuesto total de las obras urgentes de reparación de la red de abastecimiento de agua de la pedanía.

En virtud de este acuerdo, el Ejecutivo regional ha destinado un total de 87.701,11 euros para ayudar a esta localidad a hacer frente al coste total de la actuación, que ha ascendido a 103.177,78 euros. Las obras fueron impulsadas por el Ayuntamiento de Villaseca de Rioja el pasado verano debido a los problemas de presión de agua que sufrían los vecinos.

Con esta inversión, el Gobierno de La Rioja refuerza su apuesta por apoyar a todos los municipios riojanos en la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida de los riojanos del medio rural con el objetivo de avanzar en la cohesión e igualdad de oportunidades de todo el territorio y luchar contra la despoblación. En este sentido, el consejero Daniel Osés ha apuntado que esta actuación sirve para "poner fin a los problemas de fugas y pérdidas de agua sufridos en el pasado verano y para subsanar la gestión de los recursos hídricos".

De esta forma, "el Gobierno de La Rioja muestra su compromiso con los pequeños municipios y en la mejora de la calidad de vida de sus vecinos", ha añadido. Las inspecciones realizadas detectaron diferentes depósitos de cal en la tubería que suministra agua al núcleo urbano desde el depósito de agua, que está conectado al sistema de abastecimiento de agua potable del Oja-Tirón.

Esta canalización, de 1.490 metros de longitud y 75 milímetros de diámetro, fue ejecutada hace 30 años. Hace a unos 7 años, la localidad se suministraba de agua potable desde un manantial situado en un paraje llamado 'La Hoz', lo que se cree que puede ser el origen de la cal que obstruía las tuberías de abastecimiento.

Para solucionar este problema, se llevaron a cabo trabajos de desatasco y limpieza con un camión bomba en aproximadamente 580 metros de tubería. Asimismo, se renovó un tramo de 910 metros de longitud, instalando una nueva tubería de 90 milímetros de diámetro, lo que sirvió para mejorar la capacidad de suministro. La actuación ha permitido restablecer correctamente el suministro de agua en esta entidad local menor, una de las tres con las que cuenta actualmente La Rioja.

Desde el Parque de Servicios se trasladaron 52.500 litros de agua en verano Los problemas fueron detectados a comienzos del verano, y hasta que pudieron ejecutarse las obras de reparación de la red, desde el Parque de Servicios del Gobierno de La Rioja se trasladaron un total de 52.500 litros de agua hasta la entidad de Villaseca de Rioja para garantizar el suministro durante la época estival.