El Gobierno hace efectiva la primera parte de la ayuda excepcional para el mantenimiento de la actividad agraria

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LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha hecho efectivo hoy, día 29, el abono de la primera parte de la ayuda excepcional al mantenimiento de la actividad agraria profesional en la comunidad autónoma que beneficiará a un total 2.897 agricultores y ganaderos.

De este modo, estos profesionales agrarios han recibido un primer pago directo hasta alcanzar 2.896.655 euros destinados a fortalecer y mejorar su capacidad de adaptación frente a las dificultades económicas que afectan al sector a nivel mundial.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado la Resolución de concesión y el listado de beneficiarios de esta ayuda directa de 1.000 euros, con excepción de un beneficiario que verá reducido el importe por haber alcanzado el máximo posible de ayudas durante los últimos tres años, según marca la normativa.

Durante el periodo de alegaciones, se han registrado un total de 168, de las cuales 151 han sido estimadas y 84 desestimadas.

Además, otras 15 solicitudes no se admitieron por estar registradas fuera de plazo y se ha recibido una renuncia.

Del total de los expedientes denegados, un 56 por ciento corresponde a solicitantes que no cumplen con el requisito de ser profesionales agrarios, y otro 40 por ciento se debe a que no se encontraban al corriente de sus obligaciones con las diferentes administraciones públicas en el momento de la resolución.

Además, dos quedan excluidos de la ayuda por haber superado el límite de minimis y otros dos porque no tienen el domicilio fiscal en La Rioja.

Los profesionales que cobren hoy esta primera parte de esta ayuda directa no tendrán que realizar ningún trámite adicional para recibir el resto de la ayuda durante el primer trimestre de 2027.

Con este segundo pago la ayuda podrá alcanzar hasta un máximo de 3.000 euros (4.500 euros en el caso de personalidades jurídicas), de acuerdo con la dimensión y orientación agronómica de la explotación.

Por otro lado, sí que tendrán que realizar una solicitud los 15 expedientes denegados al haber sido registrados fuera de plazo y también aquellos profesionales que consideren que cumplen la condición de beneficiario y no han realizado la Solicitud Única de la PAC en 2026.

Esta ayuda al mantenimiento de la actividad profesional agraria es una de las seis medidas del 'Plan de acción para paliar los efectos de la crisis de costes en el sector agrario 2026-2027' que ya ha puesto en marcha el Gobierno de La Rioja, con un presupuesto de 11,2 millones de euros, para apoyar a agricultores y ganaderos ante la actual coyuntura de crisis.