Gobierno impulsa la inversión en La Maja con un descuento del 30% para compra parcelas de más de 15.000 m2

Hasta el 9 de marzo de 2026

El Gobierno de La Rioja, a través de la ADER, impulsa la inversión en el Parque Empresarial de La Maja, en Arnedo, con un descuento del 30 % en la adquisición de parcelas con una superficie mayor de 15.000 metros cuadrados hasta el 9 de marzo de 2026, de acuerdo a las nuevas normas de comercialización publicadas por la ADER el pasado 8 de septiembre.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, junto al gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, ha visitado esta zona industrial con más de 180.000 metros cuadrados destinados a usos industriales.

Actualmente, tienen presencia las empresas Sacesa Selección, Arneplant, Calzados Nuevo Milenio, Rioja Natur Pharma, Etilisa y Axent de Infraestructura de Telecomunicaciones.

León ha explicado que "las ayudas establecidas por la ADER en 2024, y que se mantendrán a lo largo de la legislatura, para la adquisición de suelo industrial supusieron un punto de inflexión en el interés inversor de las empresas para comprar suelo industrial y, por ende, invertir en instalaciones y activos fijos para nuevos centros productivos".

En este contexto, once empresas solicitaron ayudas a la ADER el año pasado para la adquisición de suelo industrial, por las dieciocho registradas en el periodo 2020-2023.

Desde el Gobierno de La Rioja, ha añadido la consejera, "entendemos que la promoción de suelo industrial y la mejora de los suelos ya existentes son elementos críticos para lograr el desarrollo económico de nuestra Comunidad Autónoma, fomentando la implantación de nuevas empresas y mejorando la competitividad de las ya existentes".

Así, la ADER establece una serie de actuaciones, que tienen relación directa con el desarrollo y la puesta en marcha de nuevos polígonos industriales -la posible ampliación a futuro del Parque Empresarial de La Maja-; la mejora de los polígonos industriales ya existentes, con una dotación de 1.500.000 euros para financiar a los ayuntamientos y a las entidades de conservación de los polígonos que mejoren la calidad de la infraestructura; el mantenimiento de los polígonos industriales, que cuenta con un presupuesto de 200.000 euros; la financiación de estudios de viabilidad de nuevos polígonos industriales; y las ayudas directas a la adquisición de suelo industrial.

En el marco de este último apartado, el Gobierno de La Rioja, a través de la ADER, dispone de diferentes instrumentos que facilitan la compraventa y la reserva de suelo industrial, como el precio aplazado, la opción de compra y el derecho de superficie.

