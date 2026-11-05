El Gobierno local insiste en que "ninguna" ayuda a la rehabilitacion y accesibilidad en Logroño "queda fuera"

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, por boca del edil de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, ha insistido este jueves en que "ninguna" ayuda municipal a la rehabilitación y a la accesibilidad en la cuidad "queda fuera", porque "son prioritarias para ejercicios posteriores, y si se da más demanda, se amplían las partidas".

En este sentido, el pleno del Consistorio, en su sesión ordinaria del mes de noviembre, que se ha celebrado este jueves, ha debatido y rechazado una moción del Grupo Socialista en la que se solicitaba, entre otras cuestiones, el incremento de la partida para estas ayudas.

La propuesta, que se ha rechazado, en concreto, con los votos en contra de PP y VOX, y el voto a favor del resto de grupos, estaba dirigida a que, como ha explicado el edil socialista Álvaro Foncea, el presupuesto municipal de 2027 "recupere como mínimo las cuantías destinadas a estas ayudas en 2024".

Además, se planteaba que "las bases e importes de las convocatorias se adapten a las nuevas líneas de financiación previstas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030", sumando "una mayor colaboración entre administraciones" mediante "un convenio marco que establezca la financiación aportada por cada una de ellas" permitiendo de esta forma "desarrollar las líneas de ayudas a la rehabilitación".

Y, por último, se proponía la apertura de un punto único de información y tramitación en Logroño para las ayudas contempladas en el convenio, tanto las correspondientes al Ayuntamiento como las del Gobierno regional, para "facilitar el acceso de la ciudadanía a las subvenciones, simplificar la información y los trámites y mejorar la coordinación entre ambas administraciones".

Para el concejal del PR+ Rubén Antoñanzas, esta propuesta supondría un "beneficio para las personas", pero "también un beneficio de las empresas, para la actividad económica", frente a lo que ha contrapuesto "los terribles recortes constantes", con "110 ayudas sin dar", defendiendo además la instalación de una ventanilla única de tramitación.

A juicio de la portavoz de Podemos-IU Amaia Castro, "aquí tenemos 640.000 euros menos para una señora mayor que no puede salir de su casa porque no tiene ascensor en el edificio", insistiendo también en que "son 110 solicitudes que se han quedado sin ayuda porque se ha acabado el dinero para esto", afeando que "sí hay dinero para otras cosas".

Desde VOX, su concejal Patricia González-Lacarra ha criticado a los socialistas por "tener la poca vergüenza de traer una propuesta para aumentar las partidas para estas ayudas, hablando de gestión con la nefasta que hicieron", una propuesta, además, que ha tachado de "oportunista en un asunto de suficiente importancia como para reducirla a una moción de enfrentamiento político".

Y por parte del Partido Popular, el concejal de Urbanismo Íñigo López-Araquistáin ha lamentado que, desde el PSOE, "están mezclando políticas distintas y pretenden además solucionarlas con la misma receta: con ampliar el presupuesto ya se arregla todo", por lo que les ha acusado de "ejercicio de demagogia y confusión".

"La realidad es que ninguna solicitud queda fuera, las que lo hacen, son prioritarias en ejercicios posteriores, y si se da más demanda, se amplían las partidas", ha asegurado López-Araquistáin.

El edil ha apuntado igualmente algunos datos: entre 2023 y 2025, se han dado 3,5 millones en ayudas a la accesibilidad, que han generado inversiones por 16,2 millones, además de recordar que, para el próximo ejercicio 2027 hay prevista partida por más de un millón de euros para todas estas subvenciones.

A ello ha unido que, mediante estas ayudas, "se ha instalado ya por primera vez en la ciudad un ascensor exterior en La Estrella; hay otros dos pendientes de licencia en unos días, en el mismo barrio; y otros dos más han iniciado ya su tramitación", por lo que ha afirmado la "buena gestión" de estas subvenciones.

PAGO A LAS PYMES.

Por otro lado, se ha rechazado con los votos en contra de PP, VOX y la concejala no adscrita Eva Loza, y el 'sí' de PR+, Podemos-IU y PSOE, una moción regionalista para reducir a 20 días el pago a proveedores municipales.

Una propuesta "demagógica" y "partidista" para Eva Loza; necesaria para PR+ y Podemos-IU; un "despropósito" con "irresponsabilidad procedimiental" para VOX; y respaldada también por PSOE, cuyo edil Lius Alonso ha dicho que Logroño está en desventaja respecto a otras cuidades del entorno en sus pagos a proveedores y ha criticado que, en esta situación, tienen mucho que ver los continuos reconocimientos extrajudiciales de crédito.

En respuesta, el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, que ha dudado de la "legalidad" de la moción, ha recordado que "el tripartito estuvo muy por encima de los 20 días de pago a proveedores".

"Asumimos el compromiso de reducir al máximo el periodo de pago por debajo de los 25 días, en eso estamos trabajando", ha concluido el edil, que ha valorado para ello la introducción del nuevo sistema de contabilidad "que dará más agilidad", lo mismo que "la administración electrónica que se ha implementado en esta legislatura", lo que ha resumido en "buena gestión, en eso vamos a seguir".

PREGUNTAS.

El pleno ha tratado también cuatro preguntas. La primera, planteada por Podemos-IU sobre la convocatoria de la Mesa del Ruido. Un aspecto relacionado con la realización de la ordenanza de ruido y las ZPAEs, algo sobre lo que, en palabras de Amaia Castro, "el anterior concejal de Medio Ambiente ya dijo que estaban trabajando hace dos años, debe ser una ordenanza increíble".

En respuesta, la portavoz del Gobierno local Celia Sanz ha dicho que "estamos en ello, elaborando el borradort de la ordenanza de ruido, para que tenga más eficacia y medidas más homogéneas, también para las ZPAEs".

La segunda pregunta, del PSOE, se ha referido a la reunión de la comisión sobre la ordenanza de terrazas, que, como ha señalado el edil Luis Alonso, existe en la ordenanza. El concejal de Urbanismo, en su contestación, ha negado que exista una comisión con los grupos políticos, sí una de trabajo que se reunió el 26 de mayo pasado sobre la aplicación de la ordenanza, en la que "se sigue trabajando".

Las mejoras en el edificio de las antiguas escuelas de El Cortijo han centrado la tercera pregunta, formulada también por los socialistas, cuyo edil Kilian Cruz ha presentado la "preocupación" del barrio por este asunto, sobre el que la concejala Laura Lázaro ha apuntado que "en 2025 se actuó en su retejado" y ha avanzado que, para 2027, "hay una partida en los presupuestos".

Y, por último, a pregunta del PR+, con la acusación de Rubén Antoñanzas sobre "incumplir todos los plazos" de reunión del Consejo Social de ciudad, la concejala de Alcaldía Celia Sanz ha señalado la "importancia" que el Gobierno local da a este órgano, con grupos específicos sobre vivienda, accesibilidad, identidad de Logroño o Plan General, recordando que "se va a convocar ahora para los presupuestos 2027".