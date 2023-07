Gobierno Logroño analizará "uno a uno" los proyectos con Fondos UE, "sin control financiero" y hasta "dudosa legalidad"

LOGROÑO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño analizará "uno a uno" todos los proyectos municipales con Fondos UE que se captaron en la anterior Legisltura, ya que, como ha avanzado la portavoz del Ejecutivo local, Celia Sanz, se ha detectado en varios informes que los trámites se realizaron en varios casos "sin control financiero" por parte del interventor o que, incluso, se realizaron con "dudosa legalidad".

En la habitual rueda de prensa para informar de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local, Sanz ha dedicado buena parte de su intervención a ese asunto, que el órgano ejecutivo municipal ha estudiado este miércoles "debido a su urgencia".

"Hay que dar las gracias a los técnicos de la casa por su encomiable y titánica labor para realizar estos informes, con los que nos hemos llevado una sorpresa importante", ha afirmado la portavoz, quien ha detallado que los propios técnicos municipales "ya se sorprendieron hace meses al encontrar Fondos UE solicitados al margen de las unidades del Ayuntamiento", lo que ha propiciado el actual informe "exhaustivo".

Un estudio que, en palabras de Celia Sanz, ha permitido conocer que existe "un clarísimo desfase entre las decisiones de los órganos políticos y los órganos técnicos y funcionariales de esta casa". Por eso, ha avanzado que "se va a encargar a cada unidad por cada proyecto que se analice efectivamente cómo ha sido esa captación, cuáles han sido los plazos establecidos por Europa y proceder así a revisar proyecto a proyecto".

En este sentido, la portavoz ha recalcado que el anterior Gobierno municipal llevó adelante "una captación masiva de subvenciones sin ni siquiera tener el control financiero imprescindible", por lo que ahora "se estudiará proyecto a proyecto". "Los Fondos UE a veces nos secuestran, son fondos 'trampa'. No se gestiona mejor porque se tengan más ayudas europeas", ha afirmado Sanz.

Así, ha defendido que los proyectos que cuentan con estas ayudas "no cubre la totalidad del coste", lo que hipoteca al Ayuntamiento a pagos "para proyectos que a veces no son necesarios, no han estado controlados financieramente y no responden a las necesidades y demandas de los logroñeses, sino que se decidieron unilateralmente por el anterior Gobierno local".

Decisiones, incluso, "que no seguían el trámite de pasar por las unidades técnicas, la Intervención municipal y por la Junta de Gobierno, sino directamente por Resoluciones de Alcaldía", lo que ha llevado a Celia Sanz a apuntar que "alguna captación de estos fondos podría ser hasta de dudosa legalidad". "Lo que está claro es que se hicieron de espaldas a las necesidades de la ciudad y de las peticiones ciudadanas", ha subrayado.

Ha apuntado que casi todas las captaciones se refirieron a temas de movilidad "pese a que había muchas vías" y ha destacado, como ejemplo, el caso de la administración electrónica del Ayuntamiento, "uno de los fracasos del mandato anterior, y en la que no se ha hecho nada, está sin ejecutar". Y respecto a algunos de los proyectos concedidos, se ha referido directamente a las reformas de las calles Sagasta y San Antón.

La primera, como ya anunció ayer mismo el alcalde Conrado Escobar, se reconducirá con un proyecto nuevo, desechando la plataforma única y manteniendo la calzada con dos carriles de circulación, una actuación "que parte del propio desistimiento de la empresa ante la imposibilidad de cumplir los plazos".

Ahora, "los técnicos están trabajando en esa alternativa que desde luego no va a suponer así de una manera radical la pérdida de los 500.000 euros de Fondos UE", aunque ha advertido igualmente que "muchas veces eso no será pérdida porque puede ocurrir que los costes que hubiera supuesto para el Ayuntamiento ese proyecto hubieran sido superiores a lo que se ha recibido".

Y en el caso de San Antón, aún por estudiar, ha dicho que "se hizo una tramitación al final del mandato, aprisa y corriendo, al margen de la unidad correspondiente y sin contar con los afectados", además de "sin control financiero". Por eso, "lo primero que vamos a hacer es revisar esos proyectos teniendo en cuenta las necesidades de los afectados comerciantes, vecinos y en definitiva, de la ciudad de Logroño".

En conclusión, como ha insistido Celia Sanz, "lo que no se va a hacer es despilfarrar dinero público, no decimos que se vaya a empezar a devolver dinero a Europa, que entendemos que será benevolente si no hay una modificación sustancial de los proyectos, no vamos a permitir que se pierda o se despilfarre dinero público teniendo en cuenta que hay actuaciones que se puedan reconducir, vamos a estudiar todas las vías para que el dinero no se pierda".