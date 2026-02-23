Gobierno Logroño insiste en que adjudicación VPO Plan Vivienda "es legal y garantista" y acusa a oposición de "engañar"

Celia Sanz y Patricia Sáinz - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, por boca de las concejalas de Gobernanza, Celia Sanz, y de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, ha insistido este lunes en que el proceso de adjudicación de Vivienda de Protección Oficial por parte de promotoras privadas dentro del Plan Municipal de Vivienda, "cumple todos los requisitos legales, está reglado y es garantista".

Por eso, han acusado además a la oposición en el Consistorio -sobre todo en referencia a las críticas del PSOE el pasado viernes sobre la falta de cumplimiento de los cupos para colectivos vulnerables- de "intentar confundir y engañar" respecto a un proceso "en el que se están cumpliendo todos los requisitos en construcción y adjudicación de VPO".

Por ello, el propio Gobierno local ha solicitado comparecer en el pleno municipal del próximo 5 de marzo "con el fin de reiterar las explicaciones sobre el Plan Municipal de Vivienda y los detalles del procedimiento administrativo relativo a la enajenación de parcelas para la construcción de vivienda de protección en la ciudad".

En palabras de la también portavoz del Ejecutivo local, Celia Sanz, "después de muchos años el Ayuntamiento de Logroño está impulsando una política de vivienda que va a poner a disposición de los logroñeses vivienda protegida en diferentes zonas de la ciudad".

"Todo ello bajo procedimientos transparentes, con todas las garantías de legalidad y avalados por los técnicos municipales". Asimismo, Sanz ha incidido en que la concurrencia y la publicidad del proceso están garantizadas.

"En este sentido, desde que este Ejecutivo ha iniciado la promoción de vivienda protegida las inscripciones de solicitantes de vivienda protegida en el IRVI se han incrementado un 60%", ha dicho.

Según los últimos datos conocidos -no definitivos-, el registro habría llegado a contar hasta con 3.500 ó incluso 4.000 personas -aunque han especificado que no todos los inscritos quieren el mismo tipo de vivienda "ni tampoco son todos de Logroño" y se está además "depurando" este número al introducir como nuevo requisito no ser propietario ya de una vivienda-.

El Plan Municipal de Vivienda que se está desarrollando recoge diferentes fórmulas que se están activando y que van a poner vivienda protegida a disposición de los logroñeses. "Mientras el Ejecutivo local trabaja para que esté plan sea una realidad, la oposición se dedica a engañar y confundir a los logroñeses con afirmaciones que son totalmente falsas", ha añadido la portavoz.

Así, han recordado que el plan cuenta con diferentes fases que se están activando: vivienda libre, vivienda de promoción privada, promoción de vivienda de protección tanto pública como privada, vivienda para compra o vivienda para alquiler.

"Un plan innovador, ambicioso y en el que el Ayuntamiento está articulando tanto colaboración entre administraciones como con el sector privado", ha recordado la concejala Patricia Sáinz.

"LEGAL, AVALADO Y GARANTISTA".

En este sentido, ambas ediles han reiterado que el pliego de prescripciones técnicas que rige la enajenación de 10 parcelas en diferentes zonas de la ciudad cumple todas las garantías de legalidad, está avalado técnicamente y cuenta con los informes favorables de Patrimonio, Regeneración Urbana, Planeamiento, Asesoría jurídica e Intervención.

En este sentido, Patricia Sáinz ha recordado que "como ya hemos explicado, el pliego recoge las vías de control para garantizar que las personas adjudicatarias de las viviendas cumplan todos los requisitos para ser adjudicatarios de VPO y se establecen dos fases de control".

Y ha añadido que "los candidatos deben estar obligatoriamente inscritos en el IRVI y, por lo tanto, cumplir los requisitos que se establecen para acceder a viviendas de protección oficial (empadronamiento, no superar 6 veces el IPREM y no ser titular de otra vivienda)".

A ello ha sumado que "el segundo mecanismo de control previsto en el pliego es que los contratos de todos los adjudicatarios deber ser visados por la Comunidad Autónoma de La Rioja y el listado se remitirá al Ayuntamiento", al tiempo que ha subrayado que "el Ayuntamiento garantizará que el pliego se cumpla y la tutela pública que nos corresponde".

Además, ha incidido en que "la Dirección General de Vivienda del Gobierno de La Rioja es la encargada de velar por el cumplimiento de la legislación vigente y así lo está haciendo".

De acuerdo con este contexto, para la edil, "las declaraciones realizadas la pasada semana por el Grupo Municipal Socialista son falsas e irresponsables".

"La calificación que otorga el Ejecutivo riojano para iniciar el proceso de ejecución de las viviendas lógicamente revisa y comprueba que se cumpla la normativa vigente para el acceso a vivienda protegida de diferentes colectivos como las personas con discapacidad", ha afirmado.

Ha añadido que el portal de la transparencia de la Dirección General de Vivienda publica la reserva de viviendas para personas con movilidad reducida tal y como establece la Ley de accesibilidad universal de La Rioja (estableciendo un cupo del 5%).

Por último, Celia Sanz ha recordado que estos mismos procedimientos de promoción privada de vivienda protegida se están desarrollando en diferentes comunidades autónomas y municipios de España.