Gobierno de Logroño pone en valor los "14 de 16" proyectos ejecutados del PERTE del agua, por 1,22 millones

Archivo - Imagen de archivo de la presentación del PERTE del agua - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha puesto en valor este jueves los "14 de 16" proyectos ejecutados dentro del PERTE del agua, por un importe superior a los 1,22 millones de euros, al tiempo que restado importancia a la renuncia al contrato para la Plataforma de gestión del ciclo del agua y a la devolución de 470.000 euros de fondos UE previstos para ello.

Así se ha puesto de manifiesto, en el transcurso del pleno ordinario del Consistorio correspondiente al mes de noviembre, que se ha desarrollado este jueves, durante la comparecencia del concejal de Medio Ambiente, Manuel Marañón. Una petición de explicaciones que había solicitado el Grupo Municipal Socialista.

De este modo, en la exposición de motivos, el concejal del PSOE Álvaro Foncea ha explicado que el proyecto para el PERTE del agua "es un expediente con una complejidad y finalidad loable", al que ha calificado además de "singular porque tiene fondos europeos conseguidos en esta legislatura por este equipo de Gobierno".

Un proyecto, ha recordado, en el que están implicados tres ayuntamientos -Logroño, Villamediana y Lardero- con un importe previsto de 4,8 millones de euros, de los que 4,2 millones estarían financiados por los fondos UE, de los que, a su vez, 3,5 millones corresponderían a la capital riojana.

Ha dicho Foncea que "las alarmas" respecto a este proyecto surgieron el pasado mes de junio, cuando, entre otras cuestiones, se conoce que se ha solicitado una prórroga al Ministerio correspondiente, que fue denegada, tras lo que, además, se supo que se había decidido no contratar "una parte que no se considera nuclear" del PERTE, que tenía una previsión de algo más de un millón de euros, de los que habría que devolver 470.000 euros.

"La información es confusa", ha apuntado Foncea, quien ha criticado que "culpan al Ministerio de no haber concedido la prórroga" que se pidió "a falta de un mes", cuando "tenían dos años para desarrollar el proyecto". Una situación ante la que el concejal socialista ha planteado al edil de Medio Ambiente hasta siete preguntas sobre contratos ejecutados, dinero gastado o subvención europea, entre otras cuestiones, para las que ha demandado "respuestas cristalinas, como el agua".

En su comparecencia, el concejal de Medio Ambiente, Manuel Marañón, ha reseñado que el PERTE del agua es "un proyecto ambicioso", que tiene como objetivo "la mejora de la gestión de los recursos hidricos a través de la digitalización, una mayor eficiencia y el desarrollo de laa plataforma única", priorizando "las herramientas digitales, sin olvidar las infraestructuras". Todo, "para el mayor ahorro de recursos hidricos y energéticos de un bien esencial como el agua".

Y, en este sentido, ha incidido en que si bien "no se partía del todo de cero en Logroño", había actuaciones que realizar, recordando que el PERTE planteaba hasta 16 contratos, de los que 14 se han ejecutado, por un importe de algo más de 1,25 millones de euros, "que se integran dentro de la estrategia de la Ciudad Circular".

Ha explicado el edil que, si no se pudo ejecutar el contrato objeto de la comparecencia fue "por la prórroga que se pidió al Ministerio y que no se concedió", por lo que, ante la magnitud de la partida prevista de más de un millón de euros, "se tenía que tomar una decisión y se optó por proteger la hacienda municipal".

De ahí, "esos 470.000 euros de retorno", con lo que, como ha resaltado Marañon, "lo que se devuelve es el anticipo de actuaciones que no se pudieron hacer" en el tiempo previsto "por la premura de plazos del Ministerio".

"Se impedía así que se convirtiera en una factura para todos los logroñeses", ha afirmado el edil, quien ha defendido que, con todo, "se quedan actuaciones hechas, con un cambio de modelo en el que se avanza de uno que reaccionaba a los problemas tras producirse a una gestión preventiva a través de información objetiva. Logroño está mejor preparada así para los retos del futuro", ha concluido.

GRUPOS.

Por parte de los Grupos Municipales, la portavoz de Podemos-IU Amaia Castro ha criticado que "han renunciado a un contrato y devuelto 470.000 euros", por lo que ha lamentado que "Villamediana y Lardero pagan por su mala gestión". Y ha afeado que "siendo suyo, le echan la culpa al Ministerio, cuando han sido incapaces de hacer un proyecto a tiempo". "Espero que los logroñeses no acaben pagando más", ha señalado.

El portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, por su parte, ha lamentado que el edil de Medio Ambiente "no baja a lo concreto" a lo que ha unido que "habla de su buena gestión y ponen de malo al Gobierno central, cuando la realidad es que ustedes pidieron esta subvención y sacaron pecho de ello, terminar perdiéndola".

Desde el PSOE, el portavoz Iván Reinares ha criticado que "ha preferido divagar a contestar con rigor" y ha acusado incluso al PP de "mentir en comisión, diciendo que el contrato abortado no era nuclear", cuando, ha dicho "han decapitado el corazón tecnológico del proyecto".

Algo que "certifica el fracaso de su gestión", echando además "balones fuera, culpando al Ministerio de su incompetencia, pidiendo la prórroga 14 días antes del fin del plazo". "Un desastre, han tenido que abortar el proyecto para que el coste no se tragara los presupuestos municipales", ha finalizado.

Para finalizar, por parte 'popular', han intervenido tanto el concejal de Urbanismo como el de Administración Pública. Íñigo López-Araquistáin critica que la oposición "habla como si el PERTE hubiera desaparecido, cuando se han hecho 14 actuaciones por 1,22 millones, con herramientas útiles para mejorar el ciclo del agua, pero quieren reducirlo solo a un único contrato".

Ha recordado que se tardó 10 meses en la resolución definitiva por el Ministerio, hasta que "cuando se comprobó que no habia margen, se pidió la ampliación y se denegó", algo, ha asegurado, que ha pasado en más ciudades. Y ha defendido que "se ha ejecutado lo que podía terminarse y justificarse con garantías, y lo que no se podía hacer con esas garantías, no se contrató y se devolvió sin haberse contratado para no comprometer el dinero de todos los logroñeses".

En palabras de Francisco Iglesias, "este PERTE del agua se le ofreció al tripartito en 2022, cuando había casi 4 años para poder hacerlo y se dijo que no había tiempo, cuando se nos ofrece en 2023, decimos 'adelante' sabiendo que había poco tiempo", e, incluso, tras la resolución del Ministerio de octubre de 2024 "y sin saber cuánto se iba a conceder y en qué condiciones, se continuó".

"Hoy lo único que no tiene el proyecto es la plataforma, que no es nuclear, es el envoltorio final del trabajo de los técnicos, una forma de presentar los datos mejor ordenada que ahora cada uno con su plataforma propia", ha recalcado el edil, quien ha afirmado que Lardero y Villamediana conocían la situación y que cada ayuntamiento "hará su liquidación", para concluir pese a todo que "si de 16 proyectos se han hecho 14 y antes no había nada, tan mal no lo habremos hecho".