Gobierno recomienda un autoconfinamiento voluntario de 72 horas a los alfareños por aumento positivos COVID-19

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha recomendado un autoconfinamiento voluntario de 72 horas a los habitantes de Alfaro "ante el grave riesgo de transmisión" del coronavirus, una vez que la presidenta, Concha Andreu, ha informado que los casos activos han aumentado a 57, así como que hay 400 personas en cuarentena en la localidad.

Junto a esta recomendación a la población alfareña ha extendido otras que pasan por "cerrar cuartos, chamizos, bajeras y centros de ocio en huertos", así como "no mantener reuniones de más de seis personas, y "no realizar encuentros con personas que no pertenezcan a la unidad familiar básica de convivencia".

Unas recomendaciones, excepto la del autoconfinamiento voluntario que la presidenta ha extendido a Calahorra y Nájera, con 24 y 20 casos activos, respectivamente.

