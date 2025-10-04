El Gobierno de La Rioja abre la licitación del tramo de la Vía Verde ciclable del Cidacos a su paso por Herce

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha iniciado la apertura del proceso de licitación para la construcción del tramo de la Vía Verde ciclable del Cidacos que discurre por el término municipal de Herce con un presupuesto de 366.113,44 euros.

En cuanto al calendario de ejecución, se establece que las obras terminen en el segundo cuatrimestre del año 2026. Esta actuación estratégica se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y cuenta con financiación procedente de los fondos europeos NextGenerationEU.

La actuación permitirá completar un nuevo segmento de la Vía Verde del Cidacos, potenciando su uso tanto para el ocio y el turismo activo como para la movilidad cotidiana, y facilitando la conexión entre municipios. El proyecto en Herce ha sido diseñado para la recuperación y acondicionamiento del trazado del antiguo ferrocarril, transformándolo en un itinerario seguro y accesible para ciclistas y peatones.

El Ejecutivo riojano subraya la importancia de la financiación europea, canalizada a través del PRTR para impulsar proyectos de movilidad sostenible y desarrollo territorial. Este tramo en Herce se suma a otras actuaciones estratégicas que buscan consolidar una red de vías ciclables en la comunidad, posicionando a La Rioja como referente en el fomento del transporte activo.