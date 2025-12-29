El Gobierno de La Rioja adjudica la nueva ruta aérea Logroño-Barcelona a Vueling Airlines S.A. por 2,8 millones

Vueling - Europa Press

LOGROÑO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de La Rioja 360 grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja, SAU, ha adjudicado este lunes, la nueva ruta aérea entre Logroño y Barcelona a la compañía Vueling Airlines, S.A. por un importe total de 2.768.480 euros.

Este servicio permitirá reforzar la conectividad de todos los riojanos con los principales destinos nacionales e internacionales, ya que Vueling Airlines cuenta con un total de 80 conexiones con España y diferentes países desde Barcelona.

De este modo, se busca promover la oferta turística, así como favorecer el desarrollo económico, social y cultural de La Rioja.

El contrato, que se formalizará en los próximos días, se prolongará entre el próximo día 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027, pudiendo prorrogarse por dos años más.

Por otro lado, la compañía aérea tendrá de plazo para comenzar a operar en el aeropuerto de Logroño-Agoncillo hasta el día 1 de abril de 2026.

La oferta prevista por Vueling Airlines es de un total de 610 frecuencias (cada frecuencia equivale a dos vuelos, uno de ida y otro de vuelta) durante el conjunto del periodo contractual, así como 219.600 asientos, resultando una capacidad media de 180 plazas por vuelo aplicada al número total de frecuencias ofertadas.

La oferta horaria facilitará una conectividad aérea completa desde Logroño hasta el destino final, a través del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

De este modo, los pasajeros podrán contratar un billete único en conexión, de manera que adquirirán todo su itinerario en una sola transacción y bajo un solo localizador o código de reserva.

De igual modo, tendrán la posibilidad de facturar su equipaje en el aeropuerto riojano y recogerlo directamente en su destino final sin necesidad de recuperarlo y volverlo a facturar en Barcelona.

Asimismo, los viajeros contarán con una garantía de conexión, de manera que la aerolínea será responsable de protegerles en caso de pérdida de un vuelo de conexión por retrasos o cancelación en el trayecto de origen.

Esto implica la obligación de reubicar al pasajero en el siguiente vuelo disponible hacia su destino final sin coste adicional.

REFORZAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA RIOJA.

Asimismo, Vueling difundirá la marca turística de La Rioja a través de los distintos canales de la aerolínea adjudicataria, tanto físicos como digitales.

Estas acciones reforzarán la promoción de La Rioja como destino cultural, enogastronómico y de negocios, contribuyendo a su posicionamiento en el mercado turístico nacional e internacional.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo regional afianza su apuesta por la conectividad aérea como palanca de desarrollo y cohesión territorial, mejorando la accesibilidad a La Rioja e integrando su aeropuerto en la red de infraestructuras que impulsan el progreso económico y turístico de la Comunidad.