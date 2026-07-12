El Gobierno de La Rioja adjudica el Plan de modernización de carreteras rurales por 24,8 millones de euros

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LOGROÑO 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, ha adjudicado hoy, día 9, las obras de mejora de la red de carreteras locales y comarcales por un importe total de 24.791.385,4 euros. Por primera vez, el Ejecutivo riojano ha lanzado un plan específico de modernización de infraestructuras rurales que implica actuar en 49 vías, que abarcan un total de 250 kilómetros de los 1.479 que componen la red autonómica de carreteras, para mejorar la seguridad vial y garantizar la conectividad del territorio. La licitación se ha dividido en dos contratos.

El primer lote, que incluye un conjunto de 24 actuaciones en Rioja Alta, ha sido adjudicado a la empresa Ismael Andrés, por un importe total de 12.333.860, 67 euros. Por su parte, la firma Riojana de Asfaltos ha resultado adjudicataria del segundo lote, que comprende actuar en 25 carreteras de Rioja Media y Baja, por un presupuesto total de 12.457.524, 73 euros. En ambos casos, el plazo de ejecución de los trabajos es de 30 meses.

Esta inversión pone de manifiesto la apuesta firme y decidida por transformar toda la red viaria y seguir ofreciendo oportunidades de futuro a nuestro medio rural. Asimismo, constituye el mayor compromiso de los últimos tiempos para combatir el fenómeno de la despoblación desde la transformación de la red viaria autonómica. Se trata de carreteras que registran una menor intensidad de tráfico pero que resultan necesarias para acceder a diferentes núcleos de población.

En general, presentan un firme muy deteriorado, fruto de un proceso de degradación acelerado con grietas y roturas derivadas de las inclemencias meteorológicas, especialmente por lluvias y heladas. Por este motivo, el Ejecutivo ha impulsado una actuación inmediata que recupere las características de la calzada para lograr una circulación óptima.

ACTUACIONES PREVISTAS

En primer lugar, se ejecutarán trabajos de limpieza de bordes de arcenes, barrido de la superficie, demoliciones, y desmontajes de elementos de señalización y defensas. Posteriormente, se efectuará la rehabilitación del firme, mediante el extendido de una capa de gravón y de otra de rodadura formada por un triple tratamiento superficial. En algunos tramos se fresará el firme de aglomerado asfáltico que esté en mal estado, y se repondrá por una capa de mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros.

Por su parte, en los tramos que lo requieran, se colocará una geomalla bajo el aglomerado asfáltico, y en otros se hará un tratamiento superficial de las fisuras existentes. Además, se realizarán actuaciones de mejora de drenaje, consistentes en la limpieza de la cunetas y bordes de la plataforma, de las obras de drenaje transversal, y la construcción de diversos tramos de cuneta-badén de hormigón.

Asimismo, se renovarán la señalización horizontal y vertical, los elementos de balizamiento y seguridad, y las juntas de los puentes en mal estado.

UN TOTAL DE 49 ACTUACIONES

En La Rioja Alta, se actuará en la LR-304, de la travesía de Treviana a la N-232; LR-413; LR-437; LR-448; LR-424; LR-315; LR-419, del Pk-0+000 al Pk-0+160 y del Pk-0+290 al Pk-1+260; LR-422; LR-433; LR-434, del Pk-0+560 al Pk-2+875 y del Pk-3+380 al Pk-3+510; LR-302, del Pk-1+250 al Pk-5+800; LR-311, del Pk-0+000 al Pk-3+600 y del Pk-4+130 al Pk-6+970; LR-331; LR-334; LR-340, de N-120 a Alesón y de Pk-1+540 a Manjarrés; LR-408; LR-432, del Pk-0+050 al Pk-4+090; LR-436; LR-452; LR-341, de A-12 a Ventosa, travesía de Sotés y Sotés a Daroca de Rioja; LR-301, de Galbárruli a la LR-403; LR-207, del Pk-25+000 a la LR-113; LR-312, del Pk-0+000 al Pk-0+900; y LR-321, del Pk-2+480 al Pk-9+820.

En cuanto a Rioja Media y Baja, las carreteras afectadas por este plan son la LR- 322; LR-346; LR-493; LR-455; LR-486; LR-496; LR-232, travesía de Brieva de Cameros y del Pk-5+600 al Pk-10+200 y del Pk-22+940 al Pk-30+380; LR-464; LR- 479; LR-590; LR-447; LR-463; LR-465; LR-333, del Pk-0+000 al Pk-6+160 y del Pk- 32+110 al Pk-34+950; LR-494; LR-387, del Pk-0+000 al Pk-4+000; LR-461; LR-467; LR-477, del Pk-8+000 al Pk-11+000; LR-487; LR-489; LR-481; LR-245, del Pk- 14+100 (Almarza de Cameros) a N-111; LR-472, del Pk-4+600 al final; y LR-475.

MEJORAR LA MOVILIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RIOJANOS

Se trata de una importantísima novedad en materia de Infraestructuras que va a tener una gran repercusión en el conjunto del territorio riojano y, muy en especial, en el medio rural. El Gobierno de La Rioja está inmerso en una ambiciosa agenda de modernización y transformación de la red de carreteras con el objetivo de facilitar las comunicaciones entre municipios y mejorar la calidad de vida de todos los riojanos.

A este respecto, el Ejecutivo aprobó en 2024 el Plan de Carreteras de La Rioja hasta 2032, con una dotación presupuestaria de 265,7 millones de euros. En ese marco y con ese horizonte se han puesto en marcha grandes obras que contribuyen al necesario equilibrio territorial y la igualdad de oportunidades, a través de trabajos de refuerzo de firme o ensanche y mejora de diferentes carreteras.

OBRAS EN MARCHA EN LA LR-250 Y EN LA LR-259

En estos momentos, el Gobierno de La Rioja está ejecutando las obras de mejora de la LR-250, en el tramo comprendido entre Jalón de Cameros y Laguna de Cameros, uno de los grandes corredores que conecta al Camero Viejo, con un presupuesto de 7,8 millones de euros. Al mismo tiempo, se sigue avanzando en las obras de mejora y acondicionamiento de la carretera LR-259, que conecta la N-232 en Ausejo con la LR-260 en Alcanadre, una actuación que cuenta con una inversión de 4,5 millones de euros.

Además, el año pasado finalizaron los trabajos de adecuación de la LR-113, en el tramo entre Villavelayo y el límite con Burgos, que han supuesto una inversión de 4,7 millones de euros; así como la actuación de refuerzo de firme de la LR-286 entre Enciso y Cornago, tras una inyección económica de 4,8 millones de euros.