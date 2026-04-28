El Gobierno de La Rioja apuesta por fomentar la cultura preventiva en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Trabajo y Salud Laboral del Gobierno de La Rioja, Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se conmemora este martes, ha organizado un ciclo de cine que busca fomentar la cultura preventiva entre la sociedad riojana, sensibilizando sobre la importancia de la salud y la seguridad en los entornos de trabajo.

El salón de actos de la Biblioteca de La Rioja acoge todas las sesiones de este ciclo de cine que arranca hoy -19 horas- con la proyección de 'Síndrome laboral', una película española dirigida por Sigfrid Monleón y protagonizada por Carmelo Gómez. 'La punta del iceberg', de David Cánovas, y 'La suerte dormida', de Ángeles González-Sinde, completan la programación los días 5 y 12 de mayo, respectivamente. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Esta campaña "busca promover la cultura preventiva, sensibilizando a la población en general sobre la importancia de adoptar medidas de prevención y protección en el trabajo para salvaguardar la salud de las personas trabajadoras y así reducir la siniestralidad laboral en La Rioja", presenta la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón.

Con ello, agrega, "queremos conseguir lugares de trabajo más sanos, seguros y saludables, favoreciendo una vida laboral de calidad que contribuya a mejorar la productividad y la competitividad del tejido económico y empresarial riojano".

Por otro lado, el Centro Tecnológico de La Rioja 'La Fombera' alberga una jornada técnica sobre las novedades del reglamento europeo sobre la seguridad de las máquinas, que forma parte de la oferta formativa del Gobierno de La Rioja en esta materia y está dirigida a público técnico y especializado.

Estas iniciativas forman parte de las acciones de sensibilización e información y formación dirigidas por el Ejecutivo regional a toda la sociedad, y se alinean con la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025-2028, consensuada por el Ejecutivo regional junto a la Federación de Empresas de La Rioja y los sindicatos UGT y CCOO.

Este acuerdo refleja el compromiso del Gobierno con la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y la mejora de las condiciones laborales desde una perspectiva enmarcada en el diálogo social, y un nuevo marco de referencia para todas las políticas públicas de prevención de riesgos laborales que se implanten en La Rioja.

El objetivo prioritario aspira a lograr entornos de trabajo seguros y saludables que contribuyan positivamente a la salud de las personas trabajadoras y al progreso de las empresas y de la sociedad riojanas.