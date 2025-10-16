El Gobierno de La Rioja celebra el Día Internacional del Paisaje con dos rutas interpretativas en Munilla y Cervera

LOGROÑO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, celebra este fin de semana el Día Internacional del Paisaje, con varias propuestas especiales que buscan sensibilizar sobre el valor del paisaje como elemento esencial para el bienestar individual y colectivo.

En el año en el que se ha aprobado la primera Ley del Paisaje de La Rioja, desde el Ejecutivo riojano se quiere poner un especial énfasis en la aplicación de la nueva norma con la que se busca reconocimiento, protección, gestión y ordenación del paisaje.

La ley defiende todos los paisajes de la comunidad autónoma desde una visión medioambiental y en equilibrio con los intereses socioeconómicos, ofreciendo protección y garantía frente a proyectos que puedan tener un impacto irreversible en el territorio. Esta norma, en sintonía con la conmemoración de este Día Internacional, persigue la defensa y protección de la singularidad del territorio.

Aunque el Día Internacional del Paisaje se celebra oficialmente el 20 de octubre, 'Pasea La Rioja' lo conmemora durante el fin de semana con tres actividades que invitan a descubrir y disfrutar del paisaje riojano desde distintas perspectivas.

El sábado, 18 de octubre, se celebrará 'Paseando por Mansilla, un paisaje de altura' un paseo interpretativo de la mano del alcalde de Mansilla, que hará ver y sentir el paisaje de una forma diferente, en un entorno tan privilegiado como lo es el Alto Najerilla.

El domingo, 19 de octubre, continuará la celebración con una doble propuesta. Por un lado, la oportunidad de descubrir y recorrer el paisaje del Camino verde del Alhama a través de la actividad, 'Paisaje 3D. Ruta interpretativa por el Camino verde del Alhama', en plena Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.

Un recorrido que permitirá aprender a leer el paisaje utilizando los mapas como herramienta de conocimiento del medio.

Por otro, la actividad desde Brieva de Cameros 'Entre buitres en el Alto Najerilla: ¡la dispersión está en marcha!', centrada en la observación y divulgación del proyecto de reintroducción Monachus, impulsado por GREFA con la colaboración del Gobierno de La Rioja. Una oportunidad única para conocer el proyecto, los valores naturales del Alto Najerilla y observar a los buitres alimentándose en libertad.

La información detallada de todas las actividades relativa a fechas, horarios, puntos de encuentro, tipo de recorrido y recomendaciones está disponible en la web https://pasea.larioja.org/ donde se puede realizar ya la reserva de las mismas. También se pueden resolver dudas a través del teléfono 608 3393 19. Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa puesto que las plazas son limitadas.