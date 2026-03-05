Gobierno de La Rioja y Club de Marketing de La Rioja impulsan un hub de empresas avanzadas

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, y la presidenta del Club de Marketing de La Rioja, Paula Zúñiga, presentan las acciones incluidas en el nuevo convenio suscrito entre ambas entidades - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, acompañada por la presidenta del Club de Marketing de La Rioja, Paula Zúñiga, ha presentado hoy, día 5, las actuaciones incluidas en el nuevo convenio suscrito por ambas entidades para este año 2025, entre las que ha destacado el valor "de un hub de empresas avanzadas para acelerar la transformación del tejido empresarial mediante la implementación sistemática de metodologías de gestión avanzada".

Esta plataforma colaborativa será "un punto de encuentro para empresas y profesionales que deseen aplicar sistemáticamente acciones de mejora continua en todos los ámbitos de la gestión y facilitará la transición desde modelos tradicionales hacia organizaciones ágiles, resilientes y preparadas para los desafíos de la economía del siglo XXI".

A través de una serie de actividades estructuradas, como encuentros estratégicos, visitas empresariales estratégicas, jornadas divulgativas y grupos de trabajo, Gobierno de La Rioja y Club de Marketing de La Rioja buscan "fomentar el aprendizaje, la colaboración y el desarrollo de buenas prácticas en gestión avanzada".

"Este hub se integra de forma natural en la cultura colaborativa que caracteriza a nuestra Comunidad, reforzando un ecosistema emprendedor que ya estamos impulsando desde el Gobierno de La Rioja y que refleja nuestro compromiso real con el talento, la innovación y el crecimiento compartido", ha indicado León en referencia al programa EmprendeRioja, TECHRIOJA o la red de viveros empresariales y espacios de coworking que gestiona el Ejecutivo regional.

En un marco estratégico que prioriza la innovación y la cooperación como motores de desarrollo, "este nuevo nodo representa una oportunidad única para fortalecer la capacidad de gestión de las empresas riojanas, un pilar fundamental para el desarrollo económico y la competitividad de cualquier región". El convenio entre Gobierno, a través de la ADER, y Club de Marketing, dotado de 125.000 euros, se articula en torno a otros dos ejes de trabajo. Por un lado, el acelerador de gestión avanzada es un programa en el que las empresas recibirán apoyo de consultores expertos para diseñar e implementar su plan estratégico, acompañado de un cuadro de mando que permita evaluar el impacto de sus acciones.

Por otro lado, el proyecto Red de Empresas que Cuidan (REC) supone un análisis centrado en la mejora de las condiciones laborales, con el objetivo de favorecer entornos de trabajo más saludables, potenciar la satisfacción y el bienestar de los empleados, mejorar la retención del talento y reforzar la imagen de las empresas riojanas como empleadores de referencia.

Tal y como ha explicado Paula Zúñiga, el proyecto conjunto se extenderá hasta finales de este año 2026 y persigue "mejorar la capacidad de gestión estratégica de las empresas riojanas, fomentar entornos de trabajo saludables y sostenibles, crear un espacio de referencia en La Rioja para la divulgación, el aprendizaje y la aplicación práctica de la gestión avanzada y generar un impacto positivo en la economía regional".

En un entorno cada vez más complejo y competitivo, ha agregado, "que las empresas dispongan de un plan estratégico bien definido y dimensionado, con objetivos claros y mecanismos de medición adecuados, es esencial para asegurar su viabilidad y crecimiento". 300 informes de diagnóstico en 2025 A través de tres ejes de actuación -el acelerador de gestión avanzada, los diagnósticos de gestión y el proyecto REC-, el convenio de 2025 ha dotado a las organizaciones de herramientas metodológicas avanzadas para profesionalizar su estrategia y mejorar su capacidad de atracción y retención de talento.

Así, tal y como detallado Zúñiga, diez empresas han logrado formular y desplegar planes estratégicos propios, alineando su gestión operativa con objetivos medibles a largo plazo. Además, se han generado más de 300 informes de diagnóstico -entre autodiagnósticos y diagnósticos en profundidad-, proporcionando a las empresas una hoja de ruta clara sobre sus fortalezas y áreas de mejora.

El Proyecto REC ha permitido que 14 empresas de diversos sectores -desde 5 hasta 900 empleados- compartan experiencias y trabajen en soluciones prácticas para mejorar el bienestar físico y mental de sus plantillas. En conclusión, "el proyecto ha demostrado ser una herramienta eficaz para consolidar una cultura de gestión basada en la toma de decisiones con datos y el seguimiento de resultados; generar conocimiento para la Administración; e innovar en la gestión de personas mediante soluciones como el salario emocional y liderazgos inspiradores.