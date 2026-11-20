El Gobierno de La Rioja colabora en el III Circuito RELIFE, que reúne a más de 300 estudiantes y docentes para prevenir las adicciones y promover el bienestar emocional - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 estudiantes mayores de 14 años y docentes de Secundaria y Bachillerato han participado este viernes, día 20, en la jornada de presentación de la tercera temporada del Circuito RELIFE, una iniciativa impulsada por Fundación RELIFE y CaixaBank, con la colaboración del Gobierno de La Rioja, para fomentar la prevención de las adicciones, el bienestar emocional y el uso responsable de las tecnologías entre los adolescentes.

La jornada, celebrada en Riojaforum coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia, ha contado con la participación de la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, junto al presidente de Fundación RELIFE y exfutbolista profesional, Julio Alberto Moreno, y diferentes especialistas y profesionales que han compartido experiencias personales y herramientas para ayudar a los jóvenes a reconocer situaciones de riesgo, tomar decisiones responsables y solicitar ayuda cuando la necesiten.

Durante el encuentro, Marta Gómez ha puesto en valor la importancia de trabajar la prevención desde edades tempranas, acercando a los adolescentes recursos y experiencias con los que puedan identificarse.

"El elemento diferenciador de esta jornada es que contamos con testimonios reales de personas que nos van a contar su experiencia con las adicciones, pero, sobre todo, su transformación y recuperación", ha destacado la directora general.

En este sentido, Gómez ha subrayado que conocer estas experiencias en primera persona permite conectar de manera más directa con los adolescentes y facilitarles herramientas para reconocer los riesgos asociados tanto al consumo de sustancias como al uso de las nuevas tecnologías.

"Desde el Gobierno de La Rioja apostamos por la prevención y esta jornada es una muestra de ello", ha afirmado. Esta iniciativa forma parte de un programa nacional que recorrerá diez capitales de provincia durante el curso 2026-2027 y que busca sensibilizar a los jóvenes a través de testimonios reales de superación, actividades participativas y sesiones formativas adaptadas a sus preocupaciones y a su realidad cotidiana.

TESTIMONIOS DE SUPERACIÓN Y HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN

El presidente de Fundación RELIFE, Julio Alberto Moreno, exfutbolista internacional del FC Barcelona y del Atlético de Madrid, ha compartido su experiencia personal en la ponencia 'Enamórate de la vida', en la que ha abordado las consecuencias de las adicciones, la importancia de reconocer los problemas y el valor de pedir ayuda para iniciar un proceso de recuperación.

"Yo también tuve 15 años, yo también me equivoqué. Lo que pasa es que los riesgos de antes han cambiado bastante. Los riesgos de ahora son mayores", ha señalado Julio Alberto, quien ha advertido de los peligros asociados al consumo de drogas, la pornografía, el acoso escolar y el ciberacoso, entre otros problemas que afectan a los adolescentes.

El presidente de Fundación RELIFE ha defendido la importancia de la educación, la formación y la prevención para proteger a los jóvenes.

"Les estamos contando casos reales, casos como el mío, como el de Alejandro o como el de Miriam, y les estamos diciendo: tú también te puedes equivocar", ha explicado. En este sentido, ha insistido en que el objetivo es ayudarles a identificar los riesgos y proporcionarles herramientas para evitar conductas que puedan perjudicar su bienestar y su futuro.

Por su parte, Miriam San José, fundadora de 'A Tiempo Coaching' y especialista en Inteligencia Emocional, ha impartido la sesión 'Herramientas de prevención', centrada en el autoconocimiento, la gestión de las emociones y la toma de decisiones como factores de protección frente a las conductas de riesgo.

La jornada también ha incluido la intervención de Jorge García Cabanes, responsable de Acción Social de CaixaBank en la Dirección Territorial Ebro, quien ha acercado a los asistentes el valor del voluntariado como una oportunidad para participar activamente en la sociedad, conocer otras realidades y desarrollar nuevas experiencias personales.

La prevención de los riesgos en el entorno digital ha ocupado otro de los espacios destacados del encuentro.

María Jesús López, cofundadora de Mi Huella Digital, ha impartido la sesión 'Bienestar y protección digital. ¿Quién soy en internet?', dedicada a la privacidad, la identidad digital y el uso responsable de las redes sociales.

El programa ha concluido con la intervención del humorista Alejandro Vallet, conocido como 'Boli', quien, a través de su ponencia 'Si te ríes, hay salida', ha compartido su experiencia de recuperación tras superar un proceso de adicción de veinte años, combinando el testimonio personal, la reflexión y el humor.

La prevención frente a los nuevos riesgos de la adolescencia La tercera temporada del Circuito RELIFE incorpora una visión amplia de la prevención, que no se limita al consumo de sustancias, sino que también aborda la relación de los adolescentes con las pantallas, las redes sociales, su bienestar emocional y las nuevas formas de adicción.

Según los datos de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES 2025), el 63,4 por ciento de los estudiantes riojanos de entre 14 y 18 años dedica más de cuatro horas diarias a las redes sociales durante los días no lectivos, mientras que un 16 por ciento presenta indicadores de posible uso problemático de internet.

En relación con el consumo de sustancias, el alcohol continúa siendo la más consumida entre los adolescentes riojanos de estas edades, con un 58,7 por ciento que declara haberlo consumido en los últimos 30 días. Además, el 43,7 por ciento de los estudiantes afirma haber probado alguna vez los cigarrillos electrónicos.

Estos datos ponen de manifiesto la importancia de continuar desarrollando actuaciones preventivas que permitan a los jóvenes identificar conductas de riesgo, reforzar sus habilidades personales y conocer los recursos de apoyo disponibles.

LA RIOJA REFUERZA LA PREVENCIÓN Y EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS

En esta línea, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el pasado 1 de junio el Servicio de Entornos Digitales Seguros, un recurso especializado en asesoramiento, prevención, formación e intervención psicopedagógica ante situaciones de uso inadecuado, abuso o dependencia de las tecnologías entre adolescentes.

Desde su puesta en funcionamiento y hasta el 5 de noviembre, este servicio ha atendido a 43 personas, de las que 32 son progenitores y 11 menores, y ha realizado un total de 61 atenciones.

Además, ha desarrollado actuaciones de intervención especializada con cuatro familias, en las que han participado cuatro adolescentes y siete progenitores.

El recurso, integrado por profesionales de Psicología, Trabajo Social y Educación Social, trabaja en tres ámbitos complementarios: la prevención familiar, la formación de profesionales y la intervención especializada con adolescentes de entre 12 y 17 años.

Asimismo, ha celebrado seis sesiones informativas, presenciales y en línea, con la participación de 358 profesionales, para facilitar el conocimiento del servicio y reforzar la coordinación entre los ámbitos educativo, sanitario y social.

Las familias interesadas pueden solicitar información y asesoramiento a través del teléfono 941 29 45 04 o acudir al servicio, ubicado en la calle Muro de la Mata, 8, principal, de Logroño.

El Gobierno de La Rioja recuerda también que el Teléfono del Menor, 116 111, ofrece información, escucha y ayuda de forma gratuita y confidencial, las 24 horas del día y durante todo el año. La celebración del III Circuito RELIFE coincide con el Día Mundial de la Infancia, una fecha que recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño y que pone de relieve la importancia de garantizar entornos seguros, promover el bienestar y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.