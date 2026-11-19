El Gobierno de La Rioja colabora con un millón de euros en la obra de urbanización de la calle Las Teñas de Ezcaray - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, acompañados del consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, han suscrito hoy, día 19, un convenio de colaboración para financiar las obras de urbanización de la calle Las Teñas de Ezcaray, impulsadas por el Ayuntamiento de la localidad con el objetivo de reordenar el espacio público, mejorar las zonas verdes, reforzar la accesibilidad, seguridad y comodidad de los peatones, y renovar tanto la iluminación como los servicios de agua y electricidad.

Esta actuación, que cuenta con un presupuesto total de 1.559.831,70 euros y un plazo de ejecución de doce meses, supondrá la adecuación de las zonas verdes, viarios y servicios para ajustarlos a los nuevos requerimientos normativos y reglamentarios, así como a los nuevos criterios de sostenibilidad ambiental. La financiación del Gobierno regional ascenderá a 1.013.890,61 euros, que equivalen al 65 por ciento del importe de ejecución del proyecto.

Gonzalo Capellán ha destacado que con esta actuación se interviene "en una gran superficie urbana de más de 10.000 metros cuadrados.

No solo se va a mejorar la calidad del espacio, el confort para los ciudadanos o la sostenibilidad, sino que se va a conseguir que el espacio dedicado a peatones sea superior, se van a mejorar los espacios verdes y el mobiliario urbano, también se instalarán aparcabicis.

En paralelo, se soterrarán las instalaciones de telecomunicaciones y se mejorará la red de saneamiento con nuevos materiales que contribuirán a evitar fugas de agua, mejorando también su aprovechamiento con una gestión más sostenible con una bifurcación en dos ramales".

"Se trata de una intervención, surgida de la cooperación y colaboración entre administraciones, fundamental para el día a día de la localidad, de sus vecinos y visitantes, que va a transformar y mejorar de manera sustancial toda esta trama urbana del municipio y permitirá que dispongamos de espacios que tengan esas grandes cualidades de sostenibilidad, funcionalidad y calidad del espacio", ha resaltado el jefe del Ejecutivo.

Las Teñas es un vial longitudinal, de sentido norte-sur, situado al este de Ezcaray, entre el río Oja y otros ejes viarios longitudinales como la calle Calvario o Río Molinar.

El ámbito de actuación se ha dividido 5 tramos: desde la calle las Fábricas hasta el final de la calle Las Sillas; desde la calle Las Fábricas hasta la calle Capitán Cortés; desde la calle Capitán Cortés hasta Avenida Navarra; desde Avenida Navarra hasta travesía Capitán Cortés; y desde la citada travesía hasta la calle Benito Gandasegui.

La intervención prevé una nueva pavimentación con calzadas y aceras más amplias, la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, la ampliación de zonas verdes, la naturalización del espacio y la instalación de un moderno alumbrado público LED.

El alcalde de la localidad, Diego Bengoa, ha agradecido el permanente apoyo del Ejecutivo autonómico y la respuesta a una nueva demanda trasladada por el consistorio, a la vez que ha calificado esta obra como "muy necesaria" al tratarse de actuación que mejorará "una de nuestras calles más emblemáticas y con un tránsito muy importante".

Del mismo modo, ha incidido en la mejora de la seguridad vial que supondrá gracias a la instalación de pasos de cebra sobreelevados y la ordenación de la zona de aparcamiento, por ejemplo.

PRIORIDAD PARA EL VIANDANTE

Las obras reconfigurarán la sección de la calle de manera que se reducirá la superficie destinada al tránsito rodado, pacificando el tráfico y priorizando la circulación de los viandantes. En este sentido, la calzada mantendrá el doble sentido de circulación con una anchura de 6 metros, mientras que las aceras se ampliarán hasta los 3 metros.

Los trabajos comenzarán con la demolición del firme actual y la posterior extensión de una base de zahorra artificial y subbase de árido reciclado, sobre la que se instalará el nuevo pavimento. Este se resolverá con una capa de mezcla bituminosa en caliente en la calzada, y adoquines de hormigón (mezcla de tonos tierra/pardo) y bordillos en las aceras.

En las franjas de cruce y pasos peatonales, el pavimento se combinará con losetas táctiles de hormigón, con acabado de botones en color rojo, para avisar a las personas con discapacidad visual o peatones con poca visión de la proximidad de la calzada.

Para proceder a la renovación integral de las redes de infraestructuras, se reemplazarán los antiguos colectores de saneamiento por conducciones de PVC y se creará una nueva canalización de aguas pluviales independiente para realizar el desagüe de la calle en el Río Oja y evitar problemas residuales en la red.

También se adecuarán los ramales del sistema de abastecimiento de agua con la instalación de dos nuevas canalizaciones de fundición dispuestas bajo las aceras, lo que permitirá garantizar un suministro de agua más eficiente y fiable para los vecinos.

Con el propósito de modernizar y adaptar el alumbrado público a la normativa vigente, se instalarán un total de 45 luminarias led de entre 66 y 43 vatios de potencia máxima que proporcionarán una luz de mayor calidad, confort, uniformidad y eficiencia energética.

Las actuaciones también prevén el soterramiento de los sistemas de electricidad y comunicaciones para eliminar el impacto visual de los actuales tendidos aéreos, reducir el riesgo de averías y mejorar la estética de la calle.

Por último, se prevé el rediseño y la mejora de las franjas ajardinadas, incorporando alcorques para la protección del arbolado, así como instalación de nuevo mobiliario urbano (bancos de madera, papeleras y aparcabicicletas) y la renovación de la señalización vial, tanto vertical como horizontal.

El proyecto también incluye actuar en un tramo de la calle Las Sillas, en una superficie total de 706,5 metros cuadrados. En este punto, se llevará a cabo la rehabilitación del firme, la renovación de la red de abastecimiento, entre otras acciones.