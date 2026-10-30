El Gobierno de La Rioja concede 295 ayudas individuales en materia de juventud por casi 100.000 euros

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, ha resuelto la concesión de un total de 295 ayudas individuales en materia de juventud para el año 2026, por un importe total de 99.960,89 euros.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este viernes la relación de beneficiarios de las ayudas individuales para jóvenes entre 14 y 35 años correspondientes a este año y destinadas a financiar su formación en tiempo libre (monitores/directores), voluntariado, cursos de idiomas en el extranjero, así como actividades de educación no formal.

Las ayudas para cursos de inmersión lingüística en el extranjero constituyen la categoría más numerosa. Les siguen los cursos de formación de monitores y directores de tiempo libre, y los cursos de educación no formal dirigidos a menores de hasta 17 años.

La resolución también incluye ayudas para programas de voluntariado y una para un viaje al extranjero.

A partir de su publicación en el BOR, los beneficiarios pueden proceder a justificar las ayudas, impulsadas por el Instituto de La Juventud de La Rioja (IRJ), en los términos y plazos establecidos en la convocatoria.