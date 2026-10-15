El Gobierno de La Rioja creará en Arnedo un laboratorio de robótica e inteligencia artificial

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, y la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, participan en la presentación del proyecto Digital Footwear Factory Lab - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General para la Sociedad Digital, en colaboración con el centro tecnológico NOVEX y la Asociación de Industrias del Calzado y Conexas de La Rioja AICCOR, ha presentado hoy, 15 de octubre, durante una jornada técnica celebrada en Arnedo, el proyecto Digital Footwear Factory Lab, que supondrá la puesta en marcha de un laboratorio de robótica e inteligencia artificial para impulsar la innovación en el sector del calzado y estará ubicado en el polígono arnedano de El Raposal, próximo al centro tecnológico.

En concreto, tal y como ha explicado el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, este proyecto supondrá "una infraestructura tecnológica compartida para que las pequeñas y medianas empresas del sector del calzado puedan experimentar con soluciones de robótica, inteligencia artificial, prototipado y análisis de datos antes de acometer inversiones propias".

Este nuevo laboratorio pondrá a disposición de las empresas, profesionales y emprendedores equipamientos y conocimiento especializado para ensayar mejoras en los procesos de fabricación, diseño y control de calidad. "Podemos aprovechar la tecnología para reestructurar el sector, para convertirlo en un sector más innovador, más investigador, y para eso tenemos este proyecto que ha sido recientemente adjudicado por Red.es, a quien agradecemos no solo la propia adjudicación sino también la implicación en un proyecto importante desde el punto de vista de la colaboración público-privada", ha incidido Domínguez, ratificando el compromiso del Gobierno Riojano de dar continuidad a la aportación inicial de Red.es -cerca de 2 millones- invirtiendo al menos un millón y medio de euros más durante siete años.

Por su parte, el director general de Red.es, Jesús Herrero, ha celebrado "poder profundizar más en el proyecto, que tiene una inversión de dos millones de euros y la capacidad de ejecución de una entidad como la nuestra, sumándose a otros 51 proyectos que va a haber por toda España", en un contexto "de administraciones valientes". "Al final, las administraciones públicas, la política, tiene que estar al servicio del desarrollo de una sociedad mejor y ésta pasa por una mejor economía. Creo que esta es una fantástica noticia y una fantástica oportunidad de poder acompañar al sector", ha advertido.

En la presentación de esta novedosa iniciativa al servicio del sector del calzado de la región, también han participado la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León; el director general de Sociedad Digital, Javier Ridruejo; y el CEO de NOVEX, Javier Oñate, entre otros.

Este ambicioso proyecto, además de a sus promotores, involucra a de manera activa a 17 agentes y cuenta con un presupuesto de 1.999.476 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 24 meses, según la planificación recogida en la memoria técnica de una actuación que se encuadra dentro de una convocatoria de Red.es.

CUATRO LABORATORIOS CONECTADOS PARA INCORPORAR TECNOLOGÍAS AVANZADAS

El Digital Footwear Factory Lab se articulará en torno a cuatro áreas tecnológicas conectadas y orientadas a responder a las necesidades de la industria del calzado. Así, el área de robótica permitirá probar soluciones de automatización de tareas, transporte de materiales y asistencia al trabajador.

Por su parte, el laboratorio de inteligencia artificial facilitará el diseño de calzado en tres dimensiones, la detección de defectos mediante cámaras y el análisis de datos para mejorar la toma de decisiones. La zona de prototipado estará destinada a fabricar y validar prototipos y componentes antes de trasladarlos a la producción.

La cuarta área, centrada en gemelos digitales y datos, permitirá simular procesos industriales, apoyar la preparación de la certificación del calzado de protección y compartir información sectorial mediante sistemas de acceso controlado.

APOYO A LAS PYMES Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

La infraestructura pretende facilitar el acceso a equipos y conocimientos tecnológicos a pymes del calzado, empresas auxiliares y emprendedores, para ayudarles en la aceleración de nuevos productos, reducir errores y costes de producción, así como mejorar la cualificación de los trabajadores.

La dirección y coordinación del proyecto corresponde a la Dirección General para la Sociedad Digital, por su parte el Centro Tecnológico NOVEX aportará su experiencia técnica y la validación de soluciones, mientras que AICCOR canalizará las necesidades empresariales.