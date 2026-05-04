El Gobierno de La Rioja destina 110.000 euros a mejorar el equipamiento de las policías locales

LOGROÑO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha convocado subvenciones destinadas a la mejora y modernización del equipamiento de las policías locales en los municipios riojanos de menos de 30.000 habitantes, con una dotación total de 110.000 euros. La convocatoria ha sido publicada hoy, día 4, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

Esta línea de ayudas, impulsada desde la Consejería de Salud y Políticas Sociales a través de la Dirección General de Justicia e Interior, tiene como objetivo reforzar los cuerpos de Policía Local y mejorar sus condiciones operativas, contribuyendo a una mayor seguridad y eficacia en la atención a la ciudadanía, especialmente en el ámbito rural.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones los municipios que, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2025, no superen los 30.000 habitantes y cumplan los requisitos establecidos en la orden reguladora vigente. Como principal novedad en esta convocatoria, se amplía el acceso a aquellos ayuntamientos que cuenten con auxiliares de policía, favoreciendo así una mayor cobertura territorial de estas ayudas.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOR, y la tramitación deberá realizarse de forma telemática a través de la Oficina Virtual de la Administración Autonómica (OFIVIR).

Para concurrir, los ayuntamientos deberán aportar una plantilla actualizada de su Policía Local, así como un programa técnico que detalle las actuaciones previstas para 2026 y su coste desglosado. Las actuaciones subvencionadas deberán justificarse antes del 30 de noviembre de 2026, conforme a lo establecido en las bases reguladoras.

Esta convocatoria refleja el compromiso del Ejecutivo riojano con la seguridad pública y con el fortalecimiento de los servicios esenciales en todos los municipios, especialmente en los de menor tamaño, donde resulta fundamental garantizar recursos adecuados para una atención eficaz y cercana a la ciudadanía. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno de La Rioja para apoyar a las entidades locales en la mejora de sus servicios públicos, contribuyendo a reforzar la cohesión territorial y la calidad de vida en el conjunto de la comunidad autónoma.