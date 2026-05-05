El Gobierno de La Rioja destina 1,7 millones al programa de atención integral a madres jóvenes en situación vulnerable

Archivo - Un niño camina de la mano - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja la adjudicación del contrato para el alojamiento e intervención integral para madres jóvenes en situación de riesgo social que por lo menos tengan un/a menor a su cargo de una edad inferior o igual a tres años y para mujeres gestantes y los/las menores a su cargo, a la UTE La Rioja 26-30 AOSSA GLOBAL S.A. - DOC 2001 S.L. por un importe total de 1.726.635,57 euros, IVA incluido.

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha explicado que esta inversión permite consolidar un recurso público esencial dentro del sistema de servicios sociales de La Rioja, que combina alojamiento, intervención social y acompañamiento educativo para mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad y sus hijos e hijas.

16 PLAZAS

El programa cuenta con 16 plazas y está dirigido a mujeres de hasta 30 años, embarazadas a partir del séptimo mes o con menores de hasta tres años a su cargo, con el objetivo de favorecer su inclusión social, el desarrollo de sus capacidades personales y parentales, y garantizar el bienestar de los menores en una etapa clave de su desarrollo.

El servicio ofrece alojamiento temporal -de hasta seis meses para madres y nueve meses para gestantes, con posibilidad de prórroga- junto a una intervención socioeducativa especializada centrada en la adquisición de habilidades para la vida independiente, la crianza positiva y la integración social y laboral.

Desde el Gobierno de La Rioja se destaca que este programa refuerza el compromiso del Ejecutivo regional con las mujeres en situación de vulnerabilidad, proporcionando herramientas reales para construir un proyecto de vida autónomo y garantizar el desarrollo adecuado de sus hijos e hijas.

Con esta actuación, el Ejecutivo autonómico continúa fortaleciendo su red de protección social y apostando por recursos especializados que ofrecen respuestas eficaces, personalizadas y centradas en las personas.

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA Y PERFIL DE LAS BENEFICIARIAS

En los últimos años, este recurso ha reforzado su impacto y capacidad de atención. En 2023 se atendió a 21 personas (10 mujeres y 11 menores), en 2024 a 22 personas (10 mujeres y 12 menores) y en 2025 a 31 personas (14 mujeres y 17 menores). Estos datos reflejan una evolución creciente en el número de beneficiarias y menores atendidos, lo que evidencia la necesidad y utilidad de este servicio dentro de la red pública.

El perfil de las usuarias muestra además una realidad diversa, con una presencia mayoritaria de mujeres de origen extranjero, que en 2025 representaron el 89 % de las atendidas, así como una concentración principalmente en Logroño (70 %).