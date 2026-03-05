El Gobierno de La Rioja destina 200.000 euros para apoyar a los ganaderos en la adquisición de animales de reposición

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) hoy, 5 de marzo, la convocatoria para 2026 de ayudas destinadas a la adquisición de animales de reposición en La Rioja, en el marco de las líneas de apoyo al sector y especialmente a la ganadería extensiva.

Esta línea de apoyo cuenta con una dotación presupuestaria de 200.000 euros, presupuesto que el Ejecutivo riojano pone a disposición de los ganaderos con el objetivo primordial de incrementar la calidad de las cabañas ganaderas mediante la mejora de la base genética de las explotaciones.

A través de esta iniciativa, se subvenciona la incorporación de hembras y machos de reposición de ganado bovino, ovino, caprino, porcino o equino, exceptuando únicamente al ganado de lidia y los animales para establecimientos para la práctica ecuestre.

Los animales adquiridos deben pertenecer a alguna de las razas recogidas en el Real Decreto 45/2019, que establece las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, además de estar inscritos en el Libro Genealógico de la raza correspondiente.

Y tener en el momento de incorporación a la explotación, una edad mínima de 8 meses para vacuno y hembras de equino, 3 meses para ovino y caprino, 4 meses para porcino y 15 meses para machos de equino, no superando en ningún caso la edad de 3 años.

Estas ayudas, que en 2025 llegaron a 83 explotaciones ganaderas riojanas, buscan incentivar la excelencia especialmente en la ganadería extensiva, compensando parte de los costes de adquisición de ejemplares que aporten una mejora genética contrastada a la cabaña ganadera de la Comunidad Autónoma.

La convocatoria establece que las solicitudes deben presentarse en un periodo máximo de un mes desde la fecha de incorporación de los nuevos animales en la explotación. Para este ejercicio 2026, se atenderá al pago de aquellas solicitudes presentadas por adquisiciones realizadas desde el 1 de octubre del año anterior hasta el próximo 30 de septiembre de 2026.

La cuantía de las ayudas podrá alcanzar el 50% del coste del animal en las explotaciones situadas en zonas desfavorecidas y el 40% en las explotaciones situadas en el resto de zonas, siempre sin superar los valores máximos marcados en la orden reguladora.

Esta subvención se podrá incrementar cuando los ejemplares son adquiridos en ferias ganaderas celebradas en La Rioja y cuando los animales adquiridos son para reponer animales sacrificados por programas oficiales de sanidad animal.

El Gobierno de La Rioja recuerda que la tramitación de estas ayudas se realizará preferentemente de forma telemática a través de la sede de la oficina electrónica https://web.larioja.org/oficina-electronica/tramite?n=15467, siendo obligatorio el uso de medios electrónicos para las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.

La Dirección General de Agricultura y Ganadería será la encargada de instruir el procedimiento, que deberá resolverse en un plazo máximo de seis meses, reafirmando así el compromiso del Ejecutivo con la modernización de las infraestructuras ganaderas y la agilidad administrativa en el apoyo a las rentas de nuestros productores.