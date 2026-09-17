El Gobierno de La Rioja destina 941.496 euros a 152 proyectos de juventud en 2026

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, ha resuelto las tres convocatorias de subvenciones en materia de juventud correspondientes a 2026, con una dotación conjunta de 941.496,50 euros para apoyar 152 proyectos promovidos por entidades sociales y ayuntamientos riojanos.

La primera de las convocatorias, destinada a iniciativas emblemáticas en materia de emancipación juvenil, distribuye 224.538,07 euros entre 11 proyectos.

Entre ellos figuran propuestas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda, favorecer la incorporación al mercado laboral, impulsar la autonomía y la vida independiente de jóvenes con discapacidad o promover el emprendimiento.

En esta línea, el 67 por ciento es el porcentaje de subvención aplicado a la mayoría de los proyectos, mientras que las cuantías se ajustan en determinados casos a los límites establecidos en la convocatoria.

Entre las actuaciones financiadas se encuentran la 'Vivienda especializada para personas adultas con autismo', de Arpa-Autismo Rioja, con 40.000 euros; 'Espacios de búsqueda de empleo para jóvenes', de Cruz Roja Española, con 29.926,43 euros; 'Emplea 35 - Programa Integral para la Emancipación Juvenil', de la Fundación San Ezequiel Moreno, con 27.800,42 euros; y 'Emprende 360 joven', de YMCA, con 33.500 euros.

APOYO AL TEJIDO ASOCIATIVO JUVENIL.

La segunda convocatoria, dirigida a asociaciones y entidades que desarrollan proyectos en materia de juventud, moviliza 394.691,55 euros. La resolución contempla actuaciones de muy diversa naturaleza, relacionadas con la participación juvenil, la inclusión, la formación, el ocio educativo, la cultura, el voluntariado o la promoción de hábitos saludables.

Entre los proyectos apoyados figuran, por ejemplo, la 'Concentración de Peñas Riojanas', de la Asociación Cultural Juvenil Peña Juventud de Nájera, con 12.986,92 euros; o los programas 'Campamentos Urbanos Conecta Kale' y 'Semillas Gitanas', de la Asociación Promoción Gitana de La Rioja, con 3.117,56 y 7.177,93 euros, respectivamente.

La resolución también contempla proyectos de formación, participación y voluntariado desarrollados por entidades como Fundación Pioneros, Fundación Itaka-Escolapios y diferentes grupos scouts, con porcentajes de financiación adaptados a las características y costes de cada actuación.

ACTUACIONES MUNICIPALES PARA JÓVENES.

Por último, la convocatoria dirigida a ayuntamientos concede 322.266,88 euros para 65 proyectos, tanto de gasto corriente como de inversión.

La financiación permite desarrollar actividades de los centros jóvenes, campamentos, cursos de formación, programas de dinamización, actividades culturales y de ocio, así como mejoras y adquisición de material para espacios destinados a la población juvenil.

Dentro de las actuaciones de gasto corriente se incluyen, entre otras, 'Actividades Centro Joven', de Arnedo, con 24.063,06 euros; 'Dinamizador centro joven', de Autol, con 21.308,06 euros; o 'Actividades del centro juvenil municipal', de Haro, cuya ayuda asciende a 14.180,04 euros, así como 'la rehabilitación, conservación y mejora del Albergue de Anguiano', con una ayuda de 5.122,40 euros.

En los proyectos municipales, el porcentaje de financiación se adapta igualmente a las características de cada actuación y a los límites previstos en la convocatoria.

La resolución incorpora además 39.471,23 euros para gastos de capital, destinados a la adquisición de mobiliario, material informático y otros recursos para albergues juveniles, centros y locales de juventud.