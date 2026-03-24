El Gobierno de La Rioja dota de 1,6 millones de euros la convocatoria de doce ayudas destinadas a becas posdoctorales

LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha analizado la convocatoria de doce ayudas, por importe de 1.636.200 euros, dirigidas a la contratación de personal investigador Doctor que complete su etapa de formación posdoctoral en los agentes del Sistema Riojano de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Comunidad: empresas, centros tecnológicos y centros de investigación.

El objetivo es formar y retener a investigadores en empresas, dentro de la apuesta del Ejecutivo por el desarrollo y el fomento del talento, que se materializará en 2026 en la convocatoria de un total de 63 becas de investigadores.

El Ejecutivo regional, a través de la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización, convoca un mínimo de doce ayudas en concurrencia competitiva para la contratación de personal investigador Doctor en agentes del Sistema Riojano de Ciencia, Tecnología e Innovación sin ánimo de lucro (seis), y en empresas de La Rioja (otras seis).

La duración máxima de la beca será de 3 años y la cuantía máxima anual de las ayudas por cada investigador Doctor contratado ascenderá a un total de 50.500 euros.

DOCE NUEVAS BECAS

Estas doce nuevas becas, cuya convocatoria será publicada durante esta semana, se suman a las seis becas posdoctorales ya vigentes, a los cinco doctorados industriales puestos en marcha y a las cuatro becas predoctorales también existentes.

Durante este año 2026, está prevista la convocatoria de un total de 63 becas por parte de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo.

Esta es una actuación diseñada para formar y retener a investigadores en empresas, centros tecnológicos y centros de investigación, en un contexto en el que el Gobierno de La Rioja está llevando a cabo una clara apuesta por el desarrollo y el fomento del talento dentro de nuestra comunidad autónoma para paliar un déficit importante de profesionales formados y con experiencia en las áreas clave del desarrollo regional.

"RESULTADOS EXITOSOS"

El Ejecutivo autonómico prevé que esta iniciativa reporte resultados exitosos dado el impacto significativo que suponen estas ayudas, contribuyendo a fortalecer la capacidad de innovación y la competitividad de la región, en un contexto en el que el mercado laboral riojano registra un déficit importante de profesionales formados y con experiencia en las áreas clave del desarrollo regional.

La Estrategia Regional de Especialización Inteligente de La Rioja (S3) 2021-2027 señala la necesidad de enfocar los esfuerzos en las áreas de especialización identificadas y en las prioridades de actuación establecidas, y dentro de ese marco se considera la I+D+i como el motor para la mejora de la competitividad de las pymes y lo que hace posible incrementar el nivel de profesionalización y empleabilidad del talento de los trabajadores riojanos y captar nuevo talento de alta cualificación.

En este sentido y, en base al mandato establecido en el artículo 18 de la Ley 8/2023, de 20 de abril, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de La Rioja, ya se está trabajando en la formalización de un Plan de Talento con el objetivo de fomentar el retorno, la retención y la atracción de talento científico e innovador a La Rioja.