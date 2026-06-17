El Gobierno de La Rioja finaliza las obras de mejora del drenaje en el río Yuso a su paso por Arenzana de Abajo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha finalizado las obras de mejora del drenaje en el río Yuso a su paso por Arenzana de Abajo con una inversión de 193.180 euros.

La directora general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, Isabel Vitoria, y el alcalde de Arenzana de Abajo, Julio Francia, han visitado este miércoles las obras de mejora del drenaje en el entorno del río Yuso a su paso por la localidad.

Una actuación ya finalizada con la que se ha aumentado la capacidad de desagüe, como medida para prevenir problemas de desbordamientos o inundaciones cuando se produzcan crecidas de agua.

Isabel Vitoria ha explicado que "el proyecto ha permitido eliminar los obstáculos que provocaban un estrechamiento en el río Yuso con el fin de mejorar la dinámica fluvial, así como la capacidad hidráulica a su paso por Arenzana de Abajo".

En este sentido, ha defendido la necesidad de planificar actuaciones en los municipios que ayuden a mitigar los efectos de posibles inundaciones.

La intervención en el cauce no ha supuesto un cambio de las características físicas de la masa de agua por lo que el potencial ecológico del río no se ha visto afectado, incluso aguas debajo de la zona de obras.

Los trabajos de mejora del drenaje del río impulsados desde el Gobierno de La Rioja se han prolongado durante cuatro meses y han supuesto una inversión de 193.180 euros.

Durante las obras de ejecución ha sido necesario también desviar el colector de saneamiento y se ha modificado su rasante para adecuar el perfil del camino a las nuevas necesidades.

En cuanto a las características del proyecto, se ha instalado un marco prefabricado de hormigón de 4x2 metros bajo el vial que cruza el camino sobre el río Yuso, cubriendo un tramo de 7,50 metros.

Por otro lado, se ha protegido el cauce del río con escollera en un tramo de 55 metros de longitud, comprendido entre el canal urbano existe y el nuevo marco prefabricado.

El proyecto de drenaje en el río Yuso a su paso por Arenzana de Abajo ha sido redactado por DH Proyectos de Ingeniería SLP y la obra fue adjudicada a Terraplenes y Escolleras de La Rioja SL.

Desde la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua se ha contado con la pertinente autorización de las obras por la Confederación Hidrográfica del Ebro, como por el Ayuntamiento de Arenzana de Abajo, que ha dispuesto los terrenos necesarios para la ejecución de los trabajos.