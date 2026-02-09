El Gobierno de La Rioja finaliza las obras de mejora de la seguridad vial en Torrecilla en Cameros - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Infraestructuras, ha finalizado las obras de mejora de las carreteras autonómicas LR-330 y LR-340 a su paso por la localidad de Torrecilla en Cameros, proyecto que ha contado con un presupuesto de adjudicación de 250.243,67 euros.

Esta actuación ha supuesto la mejora de la seguridad vial en el casco urbano, así como una reducción del impacto acústico por el paso de vehículos en las zonas que estaban más deterioradas.

De este modo, se ha actuado en dos tramos de travesía urbana que ocupan una longitud total de 1,82 kilómetros.

Concretamente, la adecuación se ha ejecutado entre los kilómetros 0 y 0,350 de la LR-330 (desde el cruce con la Nacional 111 hasta la rotonda de entrada a la localidad), y entre los kilómetros 19,550 y 21,030 de la LR-340 (desde la rotonda de entrada hasta el final de la localidad).

Las obras han comprendido, en primer lugar, el refuerzo de firme de ambos viales mediante la extensión y compactación de una mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros de espesor, lo que ha implicado un fresado previo en algunos puntos.

En un pequeño tramo dentro del casco urbano se ha ejecutado un tratamiento de impresión para dar aspecto de firme de adoquín, lo que mejora la estética en el interior del municipio, y aumenta la percepción del conductor de que está atravesando un tramo urbano.

Con anterioridad a esta actuación, los acabados de la calzada eran de aglomerado asfáltico y presentaban avanzados problemas de agotamiento, de roturas y envejecimiento generalizado, lo que suponía un riesgo para la seguridad vial, incomodidad en la conducción y molestias sonoras para los vecinos de la zona.

Por otro lado, con el objetivo de mejorar la capacidad de drenaje, se ha llevado a cabo la limpieza general de las cunetas, obras de fábrica y arcenes en toda la longitud de actuación. Esto ha implicado la instalación de nuevas tuberías, sumideros y rejillas para favorecer el desagüe.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de carreteras del Gobierno de La Rioja 2024-2032 impulsado por la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación para actualizar y modernizar la red viaria autonómica con el objetivo de mejorar la conectividad de los riojanos, favorecer la cohesión e igualdad del territorio y contribuir a fijar población en el medio rural, entre otros retos.