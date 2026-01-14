El Gobierno de La Rioja financia el 90% de la ejecución de un espacio de sociabilidad en Corporales - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha informado sobre un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Corporales, por el que se establecen las bases de financiación de las obras de construcción de un espacio de ocio, convivencia y sociabilidad en el municipio, con motivo de su visita a Corporales en la que también ha participado el alcalde de la localidad, José Miguel Jorge.

Este centro servirá como punto de encuentro para los vecinos durante todo el año, y también funcionará como centro joven y cultural, lo que permitirá dinamizar la vida social, y combatir la soledad y el aislamiento de las personas mayores en esta localidad riojalteña.

En el acto, el presidente ha estado acompañado del consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León.

El presidente del Ejecutivo autonómico ha recordado que "este centro cívico es una demanda del municipio y de sus vecinos y era un compromiso que habíamos adquirido para poder dotarles de un espacio de ocio, de sociabilidad, con múltiples usos". A su vez, ha señalado que esta actuación refleja el compromiso permanente del Gobierno de La Rioja "con todos los municipios de La Rioja, por pequeños que sean.

En este caso, con Corporales, con una población inferior a 50 habitantes, pero para nosotros, como dijimos siempre, cada riojano y cada localidad es importante, por eso queremos dotarles de los mejores servicios posibles, especialmente a aquellos que por su dimensión no tienen capacidad para emprender proyectos importantes como supone este centro cívico".

OCIO, SOCIABILIDAD Y "HACER PUEBLO"

A su vez, Gonzalo Capellán ha destacado el empeño especial del Gobierno que preside en "potenciar el ocio, la sociabilidad, el hacer pueblo y hacer comunidad y para eso los habitantes de Corporales necesitan disponer de espacios donde celebrar y desarrollar sus actividades durante todo el año. A lo largo de este 2026 podremos ver pronto como en el solar, cedido por el Ayuntamiento, se levanta un nuevo espacio que mejorará la calidad de vida del municipio, sus servicios e infraestructuras", ha destacado.

La aportación del Gobierno de La Rioja asciende a 183.588,97 euros, que equivalen al 90% del presupuesto de ejecución del proyecto, valorado en 203.987,74 euros. El plazo de ejecución de las obras, que han sido promovidas por el Ayuntamiento de Corporales, se ha previsto en 5 meses. El proyecto se licitará en las próximas semanas con el objetivo de que las obras puedan comenzar antes del verano.

Este espacio contará con una superficie útil de 73 m2 distribuidos en una única planta baja. Dispondrá de una sala diáfana de usos múltiples, con un área de 50,5 m2, que posibilitará la celebración de actividades sociales, lúdicas y culturales. También contará con cocina, barra para servir bebidas y alimentos, y almacén. Asimismo, estará dotado con un aseo accesible para personas con movilidad reducida.

La fachada del edificio tendrá un acabado rústico y la cubierta será a dos aguas, con estructura de madera y cobertura de teja mixta. La tabiquería interior será de yeso laminado, que estará alicatado o pintado según zonas, y el suelo se ejecutará con baldosas de gres antideslizante. El proyecto incluye la dotación del mobiliario y equipamiento necesarios para la prestación de este nuevo servicio.

El edificio se construirá en dos parcelas de titularidad municipal que están ubicadas en la calle Erita 25 y 27 de Corporales y que suman una superficie total de 182 metros cuadrados.

CORPORALES

El municipio de Corporales, cuyo censo asciende a 40 personas, está situado en la comarca de Santo Domingo de la Calzada, e incluye las poblaciones de Corporales y Morales. Se ubica muy cerca de la provincia de Burgos, en pleno valle del Oja y a los pies de la Sierra de la Demanda, siendo un pueblo eminentemente agrícola, especialmente cerealista, y ganadero.

Este apoyo del Gobierno de La Rioja se enmarca dentro de su compromiso con la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida del medio rural. Recientemente, se ha aprobado una orden específica de subvenciones dotada con 1,1 millones de euros para financiar la apertura de centros sociales en localidades de hasta 500 habitantes. De este modo, la Administración regional pretende garantizar el servicio de bar-cafetería en todo el territorio riojano.

AYUDAR A LA CREACIÓN DE ESPACIOS QUE FOMENTEN LA CONVIVENCIA

Ayudar a la creación de espacios que fomenten la convivencia y la sociabilidad en los pequeños municipios es una medida fundamental para luchar contra la despoblación, y se une a otras iniciativas pioneras impulsadas en esta legislatura por el Gobierno de La Rioja como el exitoso Plan Revive para favorecer la compra de vivienda, el programa +CAR para la instalación de cajeros automáticos, el carné de transportes Rioja Joven Rural o la novedosa línea de ayudas para financiar el derribo de edificios públicos en ruina.