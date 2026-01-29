El Gobierno de La Rioja financia la mejora de la seguridad vial y el acondicionamiento de espacios públicos en Cellórigo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Cellórigo ha visto ya la finalización de las obras de mejora urbana ejecutadas recientemente en varios puntos del municipio y que han permitido solventar problemas de deterioro en la vía pública y embellecer el entorno urbano.

Por ello, el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha visitado este jueves la localidad, acompañado por el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, y por su alcalde, Salvador López de Silanes.

El proyecto ha tenido como objetivo fundamental la reparación de pavimentos que se encontraban en mal estado y la dotación de mayor seguridad al tráfico rodado y peatonal en puntos estratégicos de la localidad.

El Ejecutivo regional ha financiado esta obra a través del Plan de Obras y Servicios Locales, aportando una inversión de 43.275,38 euros, lo que supone el 90% del presupuesto total de la adjudicación, que asciende a 48.083,75 euros.

La primera de las intervenciones se ha centrado en la mejora de la seguridad vial en la calle Sajuela mediante la construcción de un bordillo de seguridad de 157 metros de longitud.

Este nuevo elemento de hormigón está diseñado para servir de protección a los vehículos en caso de despiste, delimitando de forma efectiva la calzada en una zona marcada por los desniveles del terreno.

En segundo lugar, el proyecto ha permitido la recuperación de un terreno municipal de 35 metros cuadrados situado al inicio de la citada calle Sajuela.

Tras las labores de rasanteo del suelo y su posterior pavimentación, se ha procedido al recrecido de los muros con piedra natural de la zona, transformando un espacio anteriormente degradado en un futuro rincón de descanso para los vecinos.

La tercera de las actuaciones ha consistido en la habilitación de un espacio específico para la ubicación de los contenedores de basura, también en el entorno de la calle Sajuela.

Gracias a la pavimentación y la adecuación de muros de piedra, se evita que los depósitos invadan el vial, lo que mejora la limpieza urbana y facilita el tránsito rodado en uno de los accesos principales.

Por último, se ha llevado a cabo la renovación integral del pavimento dañado en la intersección de las calles José A. López de Silanes y Sajuela.

En este punto, se ha sustituido el antiguo firme agrietado por una nueva solera de hormigón armado con fibra de 20 centímetros de espesor, asegurando una superficie duradera y óptima para el tráfico de vehículos.

APOYO DECIDIDO AL MUNICIPALISMO

En su intervención, el consejero ha destacado que "el apoyo a obras de este calado es el mejor ejemplo de que para el Gobierno de La Rioja no hay municipios pequeños".

"Tenemos -ha añadido- el firme compromiso con garantizar que cualquier riojano, viva donde viva, disponga de servicios públicos de calidad y un entorno seguro y cuidado".

Con esta intervención, el Ejecutivo regional reafirma su vocación municipalista, manteniendo una escucha activa a los ayuntamientos para priorizar aquellas inversiones que redundan directamente en la calidad de vida y el bienestar de los habitantes del medio rural riojano.

Por su parte, el alcalde de Cellorigo, Salvador López de Silanes, ha agradecido al Gobierno de La Rioja su sensibilidad con las necesidades de Cellorigo y su apoyo a un proyecto que permite seguir mejorando el pueblo para sus vecinos y visitantes.