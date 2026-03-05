El Gobierno de La Rioja fomenta la mejora de la gestión forestal privada con ayudas económicas

LOGROÑO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja publica hoy, 5 de marzo, la Resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente por la que se abre la convocatoria pública de las ayudas para acciones de fomento del sector forestal privado para este ejercicio 2026.

La Dirección General de Medio Natural y Paisaje cuenta con una dotación presupuestaria de 270.500 euros para esta línea de subvenciones, destinada a favorecer la gestión de las masas forestales de titularidad privada y de entidades locales, no administradas por el Gobierno de La Rioja, al no tratarse de Montes declarados de Utilidad Pública.

El presupuesto para este ejercicio se distribuye estratégicamente para atender a diferentes beneficiarios titulares de los terrenos, asignando 152.500 euros a entidades privadas, 117.000 euros a ayuntamientos y el resto a mancomunidades y familias o instituciones sin ánimo de lucro. A través de esta iniciativa, el Ejecutivo regional financia una amplia variedad de actuaciones dirigidas a mejorar los terrenos forestales.

Entre las líneas de apoyo destacan las ayudas para la plantación de choperas y su protección frente a fauna silvestre, la realización de tratamientos selvícolas en masas frondosas, como son clareos, resalveos, desbroces y podas, así como la eliminación de residuos forestales. Asimismo, la convocatoria incluye fondos para la construcción y mejora de vías forestales, la creación de puntos de agua fundamentales para la defensa contra incendios y medidas de apoyo a la regeneración natural.

Por otro lado, no serán objeto de subvención aquellas actuaciones que puedan incidir negativamente en hábitats prioritarios y especies protegidas.

Los interesados en acceder a estas subvenciones, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, pueden presentar sus solicitudes a partir de mañana, 6 de marzo hasta el próximo 7 de abril. Las actuaciones objeto de ayuda deberán estar finalizadas y debidamente acreditadas antes del próximo 31 de octubre, sin posibilidad de prórroga, con el fin de garantizar la agilidad en la ejecución de los fondos y la efectividad de las mejoras en el terreno.

La tramitación se realizará preferentemente de forma telemática a través de la oficina electrónica de la página web del Gobierno de La Rioja: https://web.larioja.org/oficina-electronica/tramite?n=01307, siendo este medio obligatorio para todas las personas jurídicas. Esta convocatoria se suma al enorme esfuerzo realizado por el Ejecutivo regional en materia de la gestión forestal, a la que se destinarán más de 26 millones de euros este 2026, destacando el importante aumento en las partidas destinadas a la prevención, vigilancia y extinción de incendios, y las mejoras acordadas en las condiciones laborales del personal.