El Gobierno de La Rioja habilita 30 nuevos servicios para mejorar la conexión de 45 municipios riojalteños - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja habilita 30 nuevos servicios para mejorar la conexión de 45 municipios riojalteños, "el mayor impulso a las líneas interurbanas de la última década". A partir del 20 de julio, las líneas que cubren municipios de La Rioja Alta, el Oja y el Najerilla contarán con más frecuencias y horarios adaptados a estudiantes y trabajadores, así como un sistema coordinado de trasbordos con billete único en Nájera.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, y del alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, ha subrayado este lunes que el Gobierno regional "ha dado el mayor impulso a las líneas interurbanas de transporte público de la última década".

De este modo, en concreto, "se habilitan 30 nuevos servicios en dos líneas interurbanas, que mejoran la conectividad en 45 municipios de La Rioja Alta, la mayoría de ellos situados en los valles del Oja y del Najerilla, así como enclaves emblemáticos como el Monasterio de Valvanera o la Venta de Goyo".

Este hito se refleja en la actualización llevada a cabo en las líneas de transporte regular de viajeros VLR-109 (Logroño-Nájera) y VLR-110 (Logroño-Canales de la Sierra), "en las que mejoramos servicios y frecuencias para favorecer la movilidad de los estudiantes, trabajadores y usuarios en general", ha explicado Osés.

Las novedades comenzarán a funcionar a partir del próximo 20 de julio y los nuevos horarios y servicios podrán consultarse en https://www.larioja.org/transportes/es.

"Esta mejora -ha afirmado el consejero- supone una reordenación integral del sistema de transporte de La Rioja Alta y del Alto Najerilla, basada en tres ejes fundamentales: aumento de frecuencias; adaptación de horarios a las necesidades reales de los usuarios; y la integración funcional de ambas líneas mediante trasbordos coordinados en Nájera".

Una actuación, ha añadido Osés, "que amplía significativamente las opciones de movilidad de los ciudadanos, mejora la accesibilidad a los servicios públicos esenciales y optimiza el uso de los recursos disponibles".

NOVEDADES.

Una de las principales novedades es la creación de un nuevo sistema de trasbordos en Nájera, con billete único, para ampliar las posibilidades de desplazamiento a las localidades de Nájera, Ezcaray, Santo Domingo de la Calzada, Navarrete, Uruñuela, Anguiano, Baños de Río Tobía y Canales de la Sierra, entre otros muchos municipios.

Respecto a las modificaciones de la línea 109, se han incorporado 5 nuevas expediciones entre Logroño y Nájera; y 3 más en la línea circular Logroño-Ventosa- Logroño, una los sábados, y dos los domingos, día que hasta la fecha no contaba con servicio.

La ruta Nájera-Castroviejo ganará dos nuevas expediciones, mientras que el corredor Logroño-Valgañón experimentará uno de los mayores refuerzos, con 14 nuevas expediciones semanales, ampliando la conexión del Valle del Oja con Logroño.

Por último, se habilitará una nueva parada en el Barrio de Pisón de Ojacastro y se consolidará la habilitada recientemente en la urbanización de Sojuela.

En cuanto a la línea 110, incorpora seis nuevos servicios, que unidos al nuevo sistema de trasbordo en Nájera, permiten reforzar la conectividad con Logroño y ampliar la cobertura a todos los municipios del Alto Najerilla.

Como ha explicado el consejero, "esta nueva programación distribuye mejor las rutas a lo largo del día, facilita los desplazamientos por motivos laborales, educativos, sanitarios y administrativos, y garantiza una oferta más flexible para la población".

El consejero ha afirmado que es "un paso más para reforzar y modernizar nuestro sistema de transporte, siempre desde la escucha, el diálogo y el consenso con la sociedad riojana, y de avanzar hacia una red más conectada, flexible y adaptada a las necesidades actuales de los riojanos".

IMPULSO DEL PAPEL DE LAS CABECERAS DE COMARCA.

"Nájera y Santo Domingo de la Calzada contarán con más servicios, lo que fortalece su papel como cabeceras de comarca, como núcleos vertebradores y elementos tractores y dinamizadores del territorio", ha afirmado Osés.

También ha incidido en la importancia de las mejoras en el transporte público que se están llevando a cabo "y con las que seguimos perseverando en nuestro objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades, mejorando la conectividad también como factor de cohesión territorial y lucha contra la despoblación".

"Todas estas mejoras implican la puesta en servicio de alrededor de 250 nuevas conexiones, aprovechando y optimizando las sinergias entre las líneas 109 y 110", ha explicado el consejero.

NUEVAS MEDIDAS DE GRATUIDAD Y REFUERZO DE BONIFICACIONES DEL BILLETE.

"Al tiempo que mejoramos los servicios, estamos haciendo un esfuerzo inversor sin precedentes para fomentar el uso del transporte público, impulsando nuevas medidas de gratuidad, como el Carné Rioja Joven Rural o el Bono Infantil, y reforzando año tras año las bonificaciones en el precio del billete para que las personas mayores y estudiantes, entre otros colectivos prioritarios, puedan viajar por 0,50 céntimos el trayecto", ha añadido Osés.

Por su parte, el alcalde de Ezcaray, en cuya terminal de autobuses se han dado a conocer estas mejoras, ha agradecido "la sensibilidad del Gobierno de La Rioja con los vecinos de Ezcaray y de todo el valle del Oja, que gracias a estos nuevos servicios van a ver mejorada su conectividad entre los municipios, así como con Logroño".

"Es una buena noticia para toda esta zona, donde hay muchas personas, sobre todo jóvenes y mayores, que no tienen otra forma de desplazarse que el autobús interurbano y, por tanto, todas estas mejoras van a repercutir positivamente en su comodidad y calidad de vida", ha finalizado Diego Bengoa.