El Gobierno de La Rioja implanta la marca Invest In La Rioja para canalizar la atracción de inversiones estratégicas

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, presenta un proyecto orientado a la captación de inversiones, en el marco del Foro Invest In La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha presentado hoy, día 18, durante la inauguración del Foro Invest In La Rioja en Riojaforum, la nueva marca Invest In La Rioja, que "va a canalizar la atracción de inversiones estratégicas en esta Comunidad Autónoma".

"Hemos diseñado un sistema completo para atraer inversión y facilitar que cada oportunidad se traduzca en un proyecto real, que gira en torno a dos pilares muy definidos, complementarios y coordinados: una herramienta para la prospección y atracción -DIR-, y una puerta de entrada operativa -ADER- para acompañar e implantar proyectos", ha presentado.

Como herramienta de prospección y atracción, Desarrollo de Inversiones Riojanas (DIR) asume la identificación de oportunidades y sectores con potencial, la relación con posibles inversores y el posicionamiento de La Rioja en el mapa nacional e internacional. Por su parte, la agencia de desarrollo, a través de la Unidad de Captación de Inversiones, canaliza y acompaña los proyectos empresariales, facilita su implantación y apoya su crecimiento.

"El Gobierno de La Rioja ordena la estrategia, DIR atrae inversiones y ADER acompaña la implantación. Esta es la forma en la que La Rioja se va a presentar al mundo inversor: con seguridad jurídica, cercanía institucional y capacidad industrial y tecnológica", ha explicado León en el marco del Foro Invest In La Rioja, un espacio de trabajo y conexión entre empresas, inversores e instituciones.

Entre los objetivos clave de la nueva marca, preponderan el impulso del crecimiento económico y la competitividad del tejido empresarial riojano; la aceleración y coordinación del ecosistema institucional de atracción de inversiones; el posicionamiento de La Rioja como un destino atractivo, competitivo y confiable; la promoción de proyectos de reinversión; el acompañamiento a los inversores de manera integral en todo el ciclo del proyecto; y la generación de sinergias y valor añadido en sectores estratégicos y fundamentales para el tejido empresarial riojano mediante el alineamiento de la inversión, la investigación, el desarrollo y la innovación.

Tomando en consideración el Plan de Internacionalización del Gobierno de La Rioja, para llevar a cabo una actuación coordinada, se toman en cuenta cinco líneas estratégicas de actuación: la promoción de actuaciones colectivas -junto a Cámara de Comercio, FER u otras asociaciones sectoriales-; la incorporación de innovación, tecnología y digitalización -mediante misiones de prospección tecnológica y técnica-; el desarrollo del talento internacional -formación, becas-; una mayor presencia internacional de los agentes -ferias y convenios-; así como la potenciación de la inversión extranjera -foros de inversión-.

"Hay territorios que tienen que convencer y La Rioja solo tiene que mostrarse. Hoy empieza a hacerlo de otra manera. Con más voz, con más alcance, con más herramientas. Y con la convicción de que quien conoce La Rioja, apuesta por La Rioja", ha concluido la consejera.

MESAS REDONDAS HOY EN LOGROÑO Y HARO

El Foro Invest In La Rioja, que forma parte de las citadas actuaciones contempladas en el convenio entre ADER y DIR, transcurre en tres sesiones concebidas para proyectar una visión amplia de La Rioja y de sus oportunidades de inversión a lo largo de hoy, en Logroño y Haro, y mañana en Calahorra.

El evento, que ha registrado más de 350 inscripciones, aborda los riesgos y también las oportunidades de inversión, el financiamiento del crecimiento empresarial, la venta de empresas o la transformación digital, entre otros asuntos, y pondrá el foco en sectores económicos estratégicos, como el vino, la industria agroalimentaria y el calzado, mediante una decena de mesas redondas y conversaciones.

Es posible consultar toda la información del evento en su página web www.foroinvestinlarioja.es y también ampliar todos los detalles relativos a la nueva marca en https://investinlarioja.ader.es.