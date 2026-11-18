El Gobierno de La Rioja impulsa la elaboración de un censo georreferenciado de establecimientos comerciales - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, y la secretaria general de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, Cristina Quintero, han presentado este miércoles la elaboración de un censo actualizado y georreferenciado de los establecimientos comerciales activos en La Rioja, una acción comprometida en el convenio anual suscrito entre la organización comercial y el Gobierno de La Rioja.

Lázaro ha incidido en que esta "es una de las medidas clave contempladas en el Plan de Competitividad del Comercio Minorista que presentamos a comienzos de este año y que está dotado de 7,6 millones de euros para el periodo 2026-2028, con el objetivo de reforzar la resiliencia y la innovación del sector".

La puesta en marcha de esta iniciativa busca "disponer de información objetiva para el diseño de políticas públicas de comercio con el fin de proyectar al comercio minorista de La Rioja como un sector de referencia en el plano autonómico y local, ya que actúa como motor de vida en pueblos y ciudades, generando valor económico, social y cultural", ha destacado.

Concretamente, ha precisado, "se procederá a la identificación, localización y caracterización básica de todos los establecimientos abiertos al público".

Quintero, por su parte, ha detallado "el universo de este censo, con los epígrafes IAE que se van a incluir en el mismo". En concreto, "el comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco; el comercio al por menor de productos industriales no alimenticios, y el comercio mixto o integrado".

Y, por otro lado, queda excluido "el comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves, embarcaciones, maquinarias; los concesionarios y establecimientos de compraventa de vehículos; el comercio al por menor de combustibles, carburantes, lubricantes, es decir, estaciones de servicio y gasolineras; la hostelería, la restauración y los hoteles; los talleres de reparación de vehículos; las peluquerías, barberías, aunque en sus establecimientos se comercialicen productos cosméticos; y cualquier otra actividad cuya naturaleza principal sea la prestación de servicios".

En definitiva, "se va a incluir en el censo solamente establecimientos cuya actividad principal sea el comercio al por menor, que estén abiertos al público y con establecimiento físico, también independientemente de su forma jurídica, tamaño o pertenencia a cadenas comerciales o franquicias", ha concluido.

TRES FASES.

Para llevar a cabo este censo, se han previsto tres fases.

En la primera, se revisará y comparará la base de datos de establecimientos comerciales facilitada por el Gobierno de La Rioja con las fuentes de información de la Cámara. Este contraste podrá completarse con la información facilitada por los ayuntamientos relativa a licencias de actividad.

Tras el cotejo de datos, se eliminarán los registros duplicados y otras inconsistencias, y se elaborará el listado inicial de establecimientos comerciales que constituirá la base del censo.

Tras ello, se hará una comprobación preliminar de que los establecimientos identificados se encuentran aparentemente abiertos, mediante fuentes públicas no presenciales de carácter general (páginas web, redes sociales y otras fuentes accesibles en línea).

La segunda fase abarca la comprobación presencial de los establecimientos comerciales incluidos en el ámbito territorial del proyecto, con el fin de verificar la existencia del establecimiento, su ubicación, su estado (activo, cerrado u otras incidencias) y aquellos datos susceptibles de comprobación mediante visita presencial.

En municipios con menos de 10 establecimientos comerciales, la verificación de la información podrá realizarse mediante contraste con los ayuntamientos, contacto con los titulares de la actividad o consulta de fuentes públicas de información.

En cada visita realizada, se facilitará al comerciante una ficha para cumplimentar datos de cara a su incorporación en la base de datos. Para favorecer el desarrollo de estos trabajos, se coordinará la actuación con los ayuntamientos y asociaciones comerciales de los municipios.

Por último, en la fase de consolidación y actualización del censo, se depurará la información obtenida de las fases anteriores y se elaborará una nueva base de datos con los correspondientes datos administrativos, de ubicación del establecimiento y comerciales.

CONVENIO 2026.

El convenio entre Gobierno de La Rioja y Cámara de Comercio se articula a través de una subvención nominativa, prevista en el Anexo III de la Ley 8/2025, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2026, por un importe de 42.500 euros.

Actualmente, según datos recabados por el Servicio de Industria, Comercio y Transición Energética de la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización, hay 3.438 establecimientos comerciales en La Rioja y aproximadamente el 50 % están concentrados en Logroño.