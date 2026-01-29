El Gobierno de La Rioja impulsa un proyecto piloto con exoesqueletos y ayudas destinadas a su compra por las empresas

Belinda León y Pilar SImón - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, ha presentado este jueves un proyecto piloto de prevención de riesgos laborales y una convocatoria de ayudas centradas en los trastornos musculoesqueléticos, los más habituales en el origen de la accidentalidad laboral.

Por un lado, el Ejecutivo va a adquirir cuatro exoesqueletos como parte de un programa piloto que busca eliminar, o al menos reducir, los trastornos musculoesqueléticos entre el personal de la Comunidad. Por otra parte, la próxima convocatoria del Cheque de Seguridad e Igualdad, que gestiona la ADER, contemplará la adquisición de dichas estructuras externas.

De acuerdo a los resultados obtenidos tras los estudios de los técnicos de prevención de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, tres de cada nueve accidentes de trabajo registrados en la región entre 2021 y 2024 -el 34,1 % del total- tienen su origen en los sobreesfuerzos físicos y afectan al sistema musculoesquelético. Estos accidentes son sufridos mayoritariamente por hombres (69,1 %).

Con independencia del sexo, la espalda constituye la parte del cuerpo más frecuentemente lesionada. En el caso de los hombres, le siguen en frecuencia las lesiones en piernas y hombros, mientras que, en el caso de las mujeres, las lesiones más habituales, tras la espalda, afectan a los hombros, las piernas y las muñecas.

Como actividades con mayor concentración de accidentes entre los hombres, destaca el personal cualificado de las industrias manufactureras (22,9 %), el personal peón de la agricultura, construcción, industrias manufactureras y transportes (19,1 %) y el personal cualificado de la construcción, excepto operadores de maquinaria (19,1 %).

En el caso de las mujeres, los accidentes se concentran principalmente en el personal de los servicios de salud y cuidado de personas (28,8 %) y en el personal de los servicios de restauración y comercio (18,7 %).

Además, el 88 % del total de los partes de enfermedad profesional cerrados en la Comunidad durante el periodo comprendido entre 2008 y 2024 corresponde a enfermedades causadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos.

A lo largo de este periodo se ha observado un incremento muy significativo. A la vista de los datos disponibles, ha indicado la consejera Belinda León, "los sobresfuerzos físicos constituyen una de las principales causas de los accidentes de trabajo en la Comunidad y la espalda se identifica como la región anatómica más frecuentemente lesionada con independencia del sexo, lo que evidencia una elevada exposición a cargas físicas asociadas a la manipulación manual, posturas forzadas y movimientos repetitivos del tronco".

"Son lesiones que comprometen la salud de las personas trabajadoras, que generan costes humanos y económicos, y que evidencian la necesidad de seguir avanzando en la prevención", ha agregado.

Asimismo, "los hombros figuran entre las zonas corporales más afectadas", especialmente en determinados sectores y ocupaciones, lo que pone de manifiesto la existencia de riesgos derivados del trabajo con los brazos elevados, esfuerzos repetidos y mantenimiento de posturas estáticas.

En este contexto, y una vez aplicadas las medidas preventivas de carácter técnico y organizativo, "el uso de exoesqueletos que proporcionen asistencia a la zona lumbar y a los hombros/deltoides puede considerarse una medida complementaria adecuada para reducir la carga física soportada por las personas trabajadoras, disminuir la fatiga muscular y contribuir a la prevención de lesiones musculoesqueléticas".

La Dirección General de Trabajo y Salud Laboral debe testar el impacto de los cuatro exoesqueletos entre el personal de la Comunidad, ya que pueden ser una vía adicional de intervención en relación a la carga física.

Una mesa de trabajo actualmente en curso, con personal del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno y de la Dirección General, determinará los colectivos de la Administración con los que se trabajará.

Estos exoesqueletos pueden reducir en un 40 % la fatiga y la tensión muscular en la espalda. Su implantación, ha continuado León, resulta "especialmente pertinente en aquellas actividades y ocupaciones donde persiste una elevada incidencia de sobresfuerzos y donde la eliminación del riesgo no es técnicamente viable, siempre que su selección y uso se integren en un proceso planificado y evaluado conforme a los principios de la actividad preventiva".

AYUDAS.

Con el mismo objetivo de eliminar o minimizar los riesgos ergonómicos en el trabajo, la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, ha subrayado la existencia de la convocatoria 2026 del Programa Cheque de Seguridad e Igualdad, de la ADER.

Una línea que supone "una ayuda para fomentar las acciones que permitan a las empresas crear unas condiciones favorables en sus centros de trabajo, contemplará como nueva actuación la adquisición de dos tipos concretos de exoesqueletos para la mejora ergonómica en empresas riojanas: pasivos para asistencia lumbar y para asistencia encima de los hombros".

Esta línea, ha recordado Simón, "también subvenciona los estudios o planes vinculados a la estrategia y planificación (planes de igualdad), medidas para la seguridad de los trabajos en altura y retirada segura de materiales con amianto.