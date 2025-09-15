El Gobierno de La Rioja invertirá en torno a un millón de euros en 2026 en la Escuela Riojana del Deporte

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, visitan las obras de reforma que se están llevando - GOBIENO RIOJANO

También se mejorará el Pabellón San Millán

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, ha recorrido hoy, día 15, el Centro de Tecnificación Deportiva Javier Adarraga para comprobar el estado de las obras que se están llevando a cabo en este complejo deportivo, así como las que está previsto realizar en el próximo año y que en total suman una inversión de en torno a 1,5 millones de euros financiados con fondos propios del Ejecutivo regional.

En concreto, estas actuaciones abarcan diferentes espacios de las instalaciones, como vestuarios, zona de piscina, gimnasio, etc., y se complementarán con la ampliación de espacios para la Escuela Riojana del Deporte y el cambio del suelo del Pabellón San Millán. Dos intervenciones que se materializarán en 2026 y que entre ambas alcanzarán cerca del millón de euros.

Tras el recorrido por las instalaciones, Capellán ha destacado que este compendio de actuaciones supone "un paso más, decidido y firme, en la apuesta de este Gobierno por la práctica deportiva a todos los niveles y también por los valores vinculados al deporte a través de la inversión adicional extraordinaria de 13 millones de euros que estamos llevando a cabo desde el año pasado en diferentes municipios de La Rioja".

Una apuesta que se hace extensiva a las instalaciones propias como este Centro de Tecnificación. En este caso, "se han llevado a cabo 1,9 millones de euros de inversión a través de fondos europeos para mejorar la iluminación y la climatización de diferentes espacios. Pero, adicionalmente a estos fondos, hay que destacar la inversión de 1,5 millones de euros de fondos propios, dedicadas a diferentes actuaciones, algunas de las cuales se están realizando en 2025 y otras se realizarán en 2026, que tienen en cuenta el conjunto de usuarios tan importante que tiene este centro del Adarraga".

Las actuaciones concretas financiadas directamente por el Gobierno de La Rioja incluyen la adecuación de los cuatro vestuarios del Pabellón San Millán; la remodelación del gimnasio de halterofilia; la sustitución del césped artificial en la pista de atletismo; la mejora de los aseos y la renovación de carpintería exterior del frontón y centro médico; el panelado perimetral de la piscina y la impermeabilización del centro médico.

Estas obras, cuya finalización está prevista a lo largo del presente año, han sido diseñadas para mejorar la experiencia de los usuarios, optimizar el mantenimiento y prolongar la vida útil de las instalaciones. Como ha anunciado Capellán, a esta importante apuesta que se concluirá este ejercicio, "se suma para 2026 la intervención de en torno a un millón de euros en la Escuela Riojana del Deporte y el cambio de suelo del Pabellón San Millán, que alberga entrenamientos y partidos de deporte base y federado".

En lo referido a la Escuela del Deporte, "esta contará con un presupuesto que supera los 770.000 euros con los que optimizar y ampliar los espacios del Centro de Tecnificación, construyendo cuatro nuevas aulas que amplíen la capacidad de la escuela". Así, estas actuaciones suponen "una línea de continuidad y avance en un compromiso claro y contundente de este Gobierno con el deporte y la vida saludable, desde los niños hasta la vida adulta. La Rioja debe disponer de la mejor red de infraestructuras posibles, no solo para facilitar la práctica deportiva, sino también incrementar la celebración de competiciones en la región, siendo un escenario que además atrae turismo familiar y es una senda que queremos seguir explorando", ha finalizado.

INVERSIÓN CON FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION

Paralelamente, el Centro de Tecnificación Deportiva está afrontando un ambicioso paquete de actuaciones de eficiencia energética, ejecutado casi en su totalidad, gracias a la financiación de los fondos europeos Next Generation EU, que asciende a más de 1,9 millones de euros. El objetivo es reducir en al menos un 30 por ciento el consumo energético del complejo y situarlo como referencia en sostenibilidad y gestión responsable de recursos.

Las obras han contemplado la rehabilitación integral de las piscinas para mejorar su envolvente térmica, la sustitución de la máquina deshumectadora y de los sistemas de climatización por equipos de alto rendimiento, así como la instalación de un sistema de aprovechamiento energético que optimiza la generación y el uso de la energía térmica.

A estas actuaciones se suma la modernización de la iluminación interior y exterior con tecnología LED, lo que supondrá un ahorro significativo en el consumo eléctrico. El proyecto se completa con auditorías energéticas y certificaciones técnicas, imprescindibles para garantizar que las intervenciones se ajusten a los criterios europeos de eficiencia y sostenibilidad.