El Gobierno de La Rioja invierte más de 100.000 euros en las obras de reurbanización de la calle San Miguel de Sotés

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha visitado la localidad de Sotés tras la finalización de la segunda fase de las obras de reurbanización de la calle San Miguel que han sido promovidas por el Ayuntamiento y cofinanciadas por el Gobierno de La Rioja "con el objetivo de mejorar los servicios públicos, favorecer el bienestar de los vecinos y garantizar la seguridad del tráfico rodado y peatonal", ha señalado.

Los trabajos, que han contado con un presupuesto total de 317.042,59 euros, han sido ejecutados por la empresa Eduardo Andrés, S.A., en base al proyecto técnico realizado por el arquitecto Gonzalo Latorre. El proyecto ha recibido una subvención de 100.062,50 euros correspondiente al Plan de Obras y Servicios Locales que gestiona la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación.

Osés, que ha estado acompañado por el alcalde de Sotés, Antonio Rodríguez, y por el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, ha afirmado que esta inversión se enmarca dentro del compromiso del Gobierno de La Rioja por "apoyar a los ayuntamientos en la lucha contra la despoblación y promover la mejora de la calidad de vida de nuestros municipios".

Esta actuación ha comprendido la renovación del pavimento; el soterramiento y canalización de las redes de agua, electricidad, iluminación y telecomunicaciones, así como la creación de nuevas zonas verdes. La longitud total de esta intervención ha sido de 195 metros y la superficie ha abarcado 2.229 metros cuadrados.

Con estas obras, se ha dado continuidad a la reurbanización del primer tramo del camino de San Miguel que se llevó a cabo en el año 2019. De este modo, se ha dado una solución unitaria de urbanización (itinerarios peatonales, calzadas para el tráfico rodado, aparcamientos, ajardinamiento y servicios urbanos) a toda la calle.

El nuevo vial dispone de una calzada central de 6,4 metros de anchura, una banda de aparcamientos en línea de 2 metros de ancho y aceras de 2 metros a ambos lados, así como jardines en las zonas más amplias y en las isletas de los aparcamientos.

La base de la pavimentación es de zahorra artificial compactada al 95% con un espesor medio de 20 centímetros. Las aceras, que se han ejecutado con solera de hormigón de 20 centímetros de acabado lavado, están delimitadas por bordillo prefabricado de hormigón. Tanto la calzada como los aparcamientos se han resuelto con solera de hormigón de 20 centímetros y acabado cepillado. Para facilitar la recogida de las aguas pluviales se han instalado rigolas a ambos de la calzada.

Por su parte, las zonas verdes disponen de un sustrato vegetal de 25 centímetros de espesor y diferentes especies como el romero y la photinia, y árboles como el aligustre del Japón. Además, se ha extendido una cobertura decorativa con gravilla volcánica.

También se han soterrado los nuevos colectores de PVC de aguas residuales y pluviales, canalizaciones de polietileno de alta densidad para la red de agua potable, así como las líneas eléctricas de baja tensión, telecomunicaciones y alumbrado. Por último, se han instalado luminarias LED de 35 vatios sobre columnas troncocónicas de 5 metros de altura.