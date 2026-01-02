El Gobierno de La Rioja licita las obras de estabilización del talud de la carretera LR-115 en Arnedillo

Archivo - Desprendimiento de rocas en la LR-115 en Arnedillo - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, ha licitado las obras de estabilización del talud de la carretera autonómica LR-115 a la altura del kilómetro 13,700 en Arnedillo. La licitación cuenta con un presupuesto base de 3.428.572,33 euros y la adjudicataria de esta actuación dispondrá de un plazo de ejecución de 10 meses.

El objetivo de este proyecto es obtener una solución a largo plazo para reforzar la seguridad de los usuarios frente a nuevos desprendimientos de material de la ladera, lo que permitirá que se pueda reabrir la carretera y evitar cortes de tráfico en el futuro.

De este modo, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con la mejora de la conectividad de todos los municipios de la comarca para favorecer el desarrollo social, cultural y económico de la zona. La actuación más importante es la construcción de un muro de contención de hormigón armado, de 168,29 metros de largo y 10 metros de altura, y de una playa de arena en la trasera del muro como colchón disipador de energía del material en movimiento, que actuará como lecho de frenado de las piedras que se desprendan.

Además, se ha previsto desviar sensiblemente el trazado de la vía verde del Cidacos por la carretera con el objetivo de proteger a los viandantes de la caída de piedras mediante el muro de contención. Como consecuencia de ello, será necesario ampliar la calzada mediante un retranqueo hacia su margen izquierda.

Así, la nueva sección transversal de la calzada se proyecta con una anchura total de 6,8 metros, que se distribuye en dos carriles de 3,10 metros y arcenes de 0,30 metros, a lo que hay que añadir en la margen derecha una cuneta de seguridad de 1 metro de anchura y una berma de 0,50 metros en la margen izquierda.

En la actualidad, la comunicación de los vecinos del Alto Cidacos se realiza a través del desvío alternativo que el Gobierno de La Rioja construyó en tiempo récord para permitir la llegada de vecinos y visitantes durante la Semana Santa después de que un fuerte e inesperado desprendimiento bloqueara la principal carretera de acceso. Este hito histórico en las infraestructuras de nuestra región supuso una inversión total de 576.995,29 euros.