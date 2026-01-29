El Gobierno de La Rioja se opone a la restricción de la caza de codorniz

Archivo - Codorniz. - JOSÉ MANZANO - Archivo

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, Noemí Manzanos, ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que "España mantenga una posición firme de rechazo a una prohibición o a una restricción drástica de la caza de la codorniz", en la próxima reunión del grupo de trabajo ('task force) de la Comisión Europea sobre la Directiva de Aves que se celebrará los próximos días 12 y 13 de febrero.

El Gobierno de La Rioja valora "la importancia estratégica que la caza de esta especie tiene en la comunidad no solo desde una perspectiva cinegética, sino también por sus implicaciones sociales, económicas y ecológicas", ha explicado Manzanos en un escrito dirigido al ministro Luis Planas.

Y por ello, en los términos en los que también se habían manifestado la Federación Riojana de Caza, insta al MAPA "a defender un enfoque basado en el rigor técnico y científico, la proporcionalidad de las medidas y el respeto a los principios de buena gobernanza".

En este contexto, y ante la reunión de esta mañana entre los representantes del Gobierno de España en la 'task force', y a la que ha asistido el director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, ha insistido en la "necesidad de trasladar de forma clara y decidida la conveniencia de que España se mantenga firme en su oposición a una propuesta cuando existen razones técnicas, jurídicas y de gestión que no permiten concluir con el rigor necesario que la caza constituya en este momento un factor limitante para la población de la especie".

Los análisis técnicos coinciden en que el principal factor determinante de la dinámica poblacional de la codorniz es la productividad, estrechamente ligada a la gestión del hábitat y a las prácticas agrarias.

En consecuencia, según ha resaltado la consejera Manzanos, "una prohibición generalizada de la caza, adoptada sin un marco adecuado de gestión de hábitats y sin integrar los sistemas de seguimiento específicos ya existentes en España, difícilmente puede considerarse una medida eficaz ni proporcionada".

España cuenta, además, con uno de los programas de monitorización y gestión de la codorniz más avanzados de Europa, el proyecto Coturnix, basado en metodologías activas específicas que recopila datos de más de 650 municipios, que son el resultado de la colaboración entre las administraciones públicas y el sector cinegético con una inversión significativa por parte de los actores implicados y que son un modelo de referencia en otros países europeos.

"Una prohibición de la caza pondría en serio riesgo su continuidad, al eliminar buena parte de los incentivos, la financiación y la infraestructura logística que los hacen posibles", advierte Manzanos. La actividad cinegética contribuye de manera directa al mantenimiento del medio rural, a la conservación de hábitats agrarios y acuáticos y a la implicación activa del sector en los programas de gestión y seguimiento de las especies, siendo estos elementos especialmente relevantes en nuestro país y en determinadas regiones.

Por todo ello, desde el Ejecutivo riojano se considera "crucial" que España, con el respaldo expreso de sus comunidades autónomas, se oponga a una prohibición o a una reducción drástica de la caza de la codorniz, y "defienda activamente un enfoque basado en el rigor técnico y científico y la proporcionalidad de las medidas, apostando en su lugar por la mejora progresiva del conocimiento científico mediante metodologías específicas, el refuerzo de la gestión y restauración del hábitat y la aplicación de mecanismos de gestión a escala nacional y regional, respetuosos con las competencias autonómicas para decidir temporadas y cupos".